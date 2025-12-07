Castellón sigue viviendo un puente primaveral: anímate con las temperaturas de hoy y mañana

Primavera en pleno diciembre, a las puertas del invierno. La provincia de Castellón vivió ayer temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, y además este fenómeno se produce justo en el Puente de la Constitución.

Las máximas superaron los 25ºC en multitud de localidades, como Betxí, les Alqueries, Nules, Onda, Vila-real y la Vall d’Uixó, según los datos de Avamet.

Ambiente casi veraniego en la costa

Además de toda la Plana Baixa, municipios costeros como Benicàssim revivieron el ambiente veraniego por un día, de la misma manera que ocurrió en el distrito marítimo de Castelló, el Grau. Esos dos lugares estuvieron ayer colmados de personas que decidieron aprovechar el primer día del puente al sol y en manga corta, e incluso, los más valientes, bañándose en un frío mar Mediterráneo. También los chiringuitos hicieron buena caja en Benicàssim, con muchos de ellos llenos de gente.

Qué tiempo hará el resto del puente

Hoy y mañana, la previsión de Aemet da esperanzas de que este veranillo de la Constitución continúe para hacer las delicias de los castellonenses y los turistas.

Las máximas bajarán progresivamente hasta los 20ºC y 19ºC mañana, pero el sol y los cielos despejados dominarán tanto en el litoral de la provincia como en el interior. Serán en cualquier caso días agradables, con vientos flojos y apenas intervalos nubosos.

El contraste: el interior sí notará más el frío

En el interior de la provincia sí que bajará más el mercurio. Los 17ºC de máxima que se esperan hoy en zonas como Morella siguen siendo superiores a lo habitual, pero las chaquetas sí deben hacer acto de presencia allí. Las mínimas en els Ports rondarán los 5ºC el domingo y los 2ºC el lunes.