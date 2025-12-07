El mejor año de la historia del aeropuerto de Castellón
Logra su mejor registro en un mes de noviembre y alcanza los 304.000 pasajeros en el cómputo anual
El pasado mes de septiembre se cumplieron diez años desde que un avión comercial aterrizara por primera vez en el aeropuerto de Castellón, culminando así la dificultosa puesta en marcha de un recinto inaugurado cuatro años antes. Durante todo este tiempo, y pese a las dudas, la base de Vilanova d'Alcolea se ha ido consolidando hasta el punto de que cerrará este 2025 como "el mejor año de su historia", con récord de pasajeros.
Son declaraciones del director general de Aerocas, Justo Vellón, después de que el aeropuerto consiguiera su mejor registro en un mes de noviembre con un total de 13.369 pasajeros. En el cómputo anual alcanza 304.493 usuarios.
Vellón ha destacado que, a falta de un mes para cerrar el año, ya se ha superado el objetivo anual de los 300.000 pasajeros, “por lo que cumpliremos con holgura las metas que nos habíamos marcado”.
La cifra de pasajeros de noviembre mejora en un 10 % la del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado anual supera en un 16 % el del mismo periodo del año anterior.
Las rutas del aeropuerto
El aeropuerto de Castellón dispone en este 2025 de un total de 14 rutas, de las que cinco permanecen operativas en la presente temporada de invierno: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.
En 2026, la oferta de conexiones regulares se ampliará a 16, con la incorporación de las rutas de Manchester y Bolonia. Respecto a los movimientos de aeronaves, en noviembre se han contabilizado 857 y el acumulado del año es de 11.809. De esta forma, el aeropuerto también ha batido su récord anual de operaciones.
