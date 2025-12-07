El puente de diciembre cuelga el cartel de ‘completo’ en Castellón

Calles iluminadas, temperaturas agradables, multitud de actividades, mercadillos de todo tipo y el desembarco de visitantes conforman la fórmula que está contribuyendo a que el sector turístico y hostelero firme un gran puente de diciembre en la provincia de Castellón, con alojamientos y visitantes colgando el cartel de completo desde este sábado y hasta el lunes.

El interior provincial resulta protagonista estos días, al concentrar el turismo rural gran parte de la demanda, como ya recogió este diario. Morella es una clara muestra de ello, con cifras de ocupación «excelentes» que rondan el 100% y lleva incluso al lleno total a muchos establecimientos.

Pico de actividad

El sector turístico local celebra el pico de actividad, con unos datos que consolidan la «buena dinámica de las últimas semanas y anticipan un final de año muy positivo» para la ciudad amurallada.

Vanesa, gerente del Hotel Rey Don Jaime, confirma que el interés por pasar estos días en Morella es muy elevado: «El viernes y el sábado estamos al 100%», detalla. En la misma línea se sitúan los alojamientos rurales. Diego Alcón, responsable de Vinatea Suites, señala que la demanda es excepcional: «Es un puente muy bueno, con cifras que alcanzan el 100% de ocupación», asegura. No obstante, esto no quita que todavía se pueda encontrar algún hueco para aquellos que se decidan a última hora a realizar una escapada al algún punto del interior castellonense como la comarca de Els Ports.

Precisamente desde el sector apuntan a los alicientes para este puente que contribuyen a animar la actividad, como el encendido de las luces de Navidad, financiadas por la asociación de empresarios turísticos Asetmico para contribuir a reforzar la afluencia.

El 80% de media

A nivel general, la previsión de la patronal turística Hosbec sitúa la ocupación en los hoteles castellonenses de media en el 72%. La Generalitat, por su parte, apunta a cerca del 80% en el interior provincial y al 77% en el litoral.

El impacto de la alta demanda no solo alcanza a los alojamientos, sino que se nota en la hostelería. «La verdad es que para este puente de diciembre las previsiones son realmente buenas», valora Joan Castell, del restaurante Barra Alta de Peñíscola. «Creemos que sábado y domingo tendremos lleno a mediodía y por la noche. Por lo que respecta al lunes, al ser festivo, entendemos que también habrá gente, sobre todo a mediodía. Por la tarde, en función de donde vengan los comensales, ya se notará la bajada», detalla, aunque sentencia en resumen que «Peñíscola este fin de semana y el lunes a mediodía estará a tope».

«Nosotros para el sábado y el domingo lo tenemos todo lleno», indica José Marín, del restaurante Marínba de Peñíscola, si bien en su caso «las reservas para el lunes están empezando ahora».

Informan Javier Ortí y Alba Boix.