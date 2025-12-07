Los tres mejores restaurantes de Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor: ganadores del voto popular

La Diputación Provincial de Castellón reconoce la calidad y creatividad de los participantes de la IV edición de Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha puesto en valor la “calidad y creatividad” ofrecida por los 26 establecimientos participantes que han ofrecido una experiencia gastronómica en esta cuarta edición de las jornadas de otoño.

“Cada plato ha sido pensado para poner en valor los sabores locales y reflejar la esencia del otoño y los productos de nuestra tierra”, ha asegurado Andrés Martínez, quien ha realzado “el mimo en cada plato de los menús que se han preparado para la ocasión.

Kilómetro cero

Durante estas jornadas, empresas y profesionales han ofrecido experiencias gastronómicas únicas, en las que los protagonistas han sido los productos de temporada, de kilómetro cero y de proximidad amparados por Castelló Ruta de Sabor. “La oferta ha sido muy variada y extensa, con menús para todos los gustos”, ha señalado el vicepresidente.

En este sentido, el responsable del área de Turismo ha destacado que “todos los restaurantes que han participado en esta edición han demostrado un compromiso ejemplar con la calidad y el esmero en cada uno de sus platos, consolidando estas jornadas como una cita imprescindible en nuestro calendario turístico y culinario”.

Sin duda, castellonenses y visitantes han podido degustar los mejores productos de temporada en los restaurantes de Castellón. Por lo que Andrés Martínez ha resaltado la importancia de estas jornadas “para invitar a la gente a recorrer Castellón a través de sus sabores, paisajes y experiencias más otoñales”.

El vicepresidente de la Diputación ha agradecido la implicación de los restaurantes y cocineros, y ha puesto en valor la respuesta de los comensales que han llenado los establecimientos y los pueblos durante estas jornadas. Precisamente, los comensales son quienes han decidido, con sus votos, las propuestas gastronómicas de mayor calidad.

Ganadores

Los ganadores del concurso organizado por la Diputación. / Mediterráneo

Así, el restaurante Casa Lola del Grao de Castellón se ha alzado con el primer premio de esta cuarta edición, mientras que el segundo premio ha recaído sobre el Restaurant & Rooms Cabrit de Sant Mateu, y el tercero ha sido para el restaurante La Carrasca de Culla. “El empeño que han dedicado en cada menú y cada plato merece este reconocimiento que demuestra, sin duda, la calidad y el talento de los profesionales gastronómicos de la provincia de Castellón”, ha concluido Andrés Martíne