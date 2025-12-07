«En tres meses Valfortec podrá suministrar hidrógeno verde al transporte»

Hace muy pocos días presentó un nuevo plan de expansión, vertebrado a través de un fondo, que supondrá una inversión de 50 millones de euros para construir 24 plantas fotovoltaicas en España e Italia. ¿En qué consiste el plan?

El plan consta de tres patas. El 33% está en Italia, país en el que proyectamos ocho plantas que ya están autorizadas. Unas están en proceso de construcción, otras en una fase bastante avanzada. Llevamos trabajando en Italia más de tres años y el proceso de maduración de los proyectos en ese país es bastante más rápido que en España. Otro tercio está en Mallorca. Se trata de proyectos que tienen un marco regulatorio diferente, ya que en Baleares el precio al que nos pagan la energía producida es el precio medio, que es un poco más alto que el precio solar. La tercera pata es en la Península y la mayoría está en la Comunitat Valenciana. Son ocho proyectos de pequeña potencia que vamos a hibridar, es decir, vamos a meter baterías. Al hibridar lo que consigue es subir el precio y conseguir vender la energía en una franja horaria donde el precio es mayor.

La mayoría de las ocho instalaciones previstas en la Península se ‘levantarán’ en al Comnunitat. ¿En qué municipios?

La planta más grande de las 24 proyectadas se situará en Serra d’En Galceran. El resto están distribuidos por toda la geografía de la Comunitat: hay muchas en Castelllón, y también una en Cataluña, otra en Cuenca... pero insisto en que el grueso están en Castellón.

Fidel Roig, director general de Valfortec, en las instalaciones de la firma energética de Castellón. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

¿Y cuándo están operativas?

Las de Italia son las más avanzadas. De las ocho, tres estarán en funcionamiento en 2026. En cuanto a las instalaciones españolas, un par de plantas de Mallorca podría estar también en 2026. El objetivo es que todo estos proyectos sean una realidad entre el año que viene y 2028. Antes del 2028 queremos que estén todas operando.

El modelo de negocio de Valfortec se centra en las plantas pequeñas. ¿Van a seguir por ese camino?

No buscamos macrooinstalaciones, sino plantas pequeñas integradas en el territorio y pegadas a las redes existentes. Intentamos integrarlas dentro del paisaje y, por eso, estamos apostando también por la agrovoltaica.

Ha dicho que en Italia los trámites administrativos van mucho más rápidos. ¿La burocracia sigue siendo el gran problema del sector de la renovables España?

La verdad es que sí y, pese a que se ha avanzado algo, debería mejorar más. En nuestro caso los proyectos van avanzando más rápido, quizás porque la tensión de los grandes fondos ha bajado un poco. Las grandes inversiones se han ralentizado porque a los grandes fondos ya no les es tan atractivo el sector dado que el precio de la energía en este último año ha sido más flojo y, por eso, no hay tanta tensión.

¿Cuántos proyectos tiene Valfortec en España en tramitación?

Unos cuarenta en distintas fases y, de ellos, hay una parte que seguramente no saldrá adelante por cuestiones fundamentalmente medioambientales. No obstante, nosotros tenemos un porcentaje de éxito bastante alto. Solemos seleccionar previamente los terrenos donde previsiblemente no vamos a tener problemas. Quizás la diferencia que tiene Valfortec sobre otros es que construimos las instalaciones y también las desarrollamos. Buscamos que el proyecto no solo salga, sino que salga bien.

Ninguna de sus plantas, y promueven muchas, ha tenido rechazo social. ¿Dónde está el secreto?

En hacer una selección correcta, buscar zonas donde no hay impacto en el territorio ni afecciones en barrancos, zonas hidrológicas... Creo que es muy importante integrarse, es decir, hablar con los ayuntamientos y con los vecinos. Muchas veces el desconocimiento hace que la gente muestre oposición. Hay que explicar las cosas. Nosotros no hacemos expropiaciones y siempre intentamos consensuar los terrenos donde van a ir los parques y las líneas de evacuación.

El fundador y director general de Valfortec frente a la sede de la compañía. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Comentaba antes su apuesta por la agrovoltaica. ¿Es el futuro?

Tanto en España como en Italia están bastante avanzados en agrovoltaica. En España, por ejemplo, el Gobierno está apostando por compatibilizar los dos usos, el agrícola con las placa solares. Valfortec es miembro de la Asociación Agrovoltaica Española (AAE) y yo soy el vicepresidente. Desde el minuto uno hemos apostado por integrar los cultivos dentro de los parques.

¿De qué cultivos estamos hablando?

Alfalfa para los animales, en la zona de Picassent, por ejemplo, vamos a cultivar aguacates... lo que pretendemos es que esos cultivos se integren con los que ya hay en la zona. El objetivo es apostar por la agrovoltaica en todas nuestras instalaciones de la Península y para ello buscaremos alianzas con agricultores de cada zona.

Otra de las grandes apuestas de Valfortec son las baterías

Estamos a punto de cerrar un acuerdo con un fabricante de baterías importante a nivel mundial, ya que las baterías te dan una estabilidad en el precio y en el sistema eléctrico, dado que podrían mantener la energía en una zona de forma autónoma. Nuestro modelo es utilizar la propia linea de evacuación para capturar la energía en las horas donde el precio sea menor y verterlo en las horas donde el precio es mayor. La ventaja es que estas baterías ocupan poca superficie y, además, hay una norma que simplifica los trámites si las integras en la planta. El objetivo es hibridar la mayoría de las instalaciones.

Fidel Roig repasa algunos de los retos de una empresa que este 2025 cumple un cuarto de siglo de vida. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Valfortec va a ser también pionera en la producción de hidrógeno verde y, de hecho, cuentan ya con una hidrogenera.

Implementamos un prototipo de planta con hidrógeno con una inversión de 1,5 millones de euros que esperamos poder poner en funcionamiento a final de año. Se trata de la primera planta en la Comunitat y la idea es ver cómo se va introduciendo el hidrógeno en los procesos productivos. Lo normal es que el consumo natural sea en tracción, sobre todo en camiones. No obstante, y como estamos en una zona muy industrial, con un alto consumo de gas, el objetivo es poder suministrar hidrógeno verde a las azulejeras, aunque es complicado que una fábrica funcione al 100% con esta tecnología.

¿Cuándo podrán empezar a suministrar hidrógreno?

En un plazo de tres meses. De hecho, tenemos un preacuerdo con una gran compañía y nos consta que hay mucho interés por parte de otras grandes empresas.

Valfortec cumple este año un cuarto de siglo. ¿Qué retos tienen?

Estamos presentes en España y también en Japón, Chile, Italia, Estados unidos e Inglaterra. El objetivo es seguir creciendo fuera de nuestras fronteras y en nuevas líneas de negocio como la agrovoltaica, las baterías o el hidrógeno.