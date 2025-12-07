El voluntariado en Castellón rejuvenece y más de la mitad está ‘pluriempleado’

Castellón sigue necesitando más voluntarios y voluntarias, si bien los actuales son muy comprometidos: más del 50% participa de manera altruista aportando su tiempo en más de una entidad de la provincia. Así lo revela el presidente de la Plataforma Voluntariat de la Comunitat Valenciana, el castellonense Miguel Salvador, para quien, en la semana en la que se ha conmemorado el Día del Voluntariado (como cada 5 de diciembre, desde 1985), es importante señalar que «Castellón tiene una comunidad de voluntariado muy activa y con una tendencia positiva. Cada vez se interesan e implican más personas, aportando su tiempo y energía a causas que mejoran la vida de los demás».

Una o dos veces por semana

A escala nacional, una de cada diez personas, el 10,1% de la población (más de 4,2 millones de personas en España) hicieron voluntariado a lo largo del ejercicio del 2024, el último completo. Castellón, además, «es líder en la Comunitat como la provincia que más destina al IRPF con la X Solidaria, prueba de su solidaridad y compromiso».

Miguel Salvador, presidente de la asociacion de voluntariado, en su sede. / Mediterráneo

Aunque para contribuir a las labores solidarias hay que dedicar tiempo, la mayoría de castellonenses que lo hace colabora una o dos veces por semana, «una constancia que se mantiene incluso en un contexto de vida tan ajetreada como el actual». «La regularidad, más que la cantidad de horas, es lo que hace posible que el voluntariado siga creciendo y fortaleciendo nuestra provincia. Al final, se adapta a las circunstancias de cada persona», señaló Salvador.

El sector sociosanitario

Quienes se acercan por primera vez al voluntariado suelen hacerlo en áreas donde sienten que pueden tener un impacto directo. «Aquí en Castellón vemos que crece especialmente en los sectores social, educativo, de ocio y tiempo libre, y sociosanitario -en consonancia con España-. Además, cada vez más jóvenes, entre 14 y 34 años, se suman al voluntariado, algo que nos llena de energía y nos hace pensar en un futuro con asociaciones dinámicas y renovadas», comenta el representante.

Con todo, aunque sí hay una cantera y más que probado relevo, la edad media de las personas voluntarias en Castellón oscila entre los 45 y los 54 años, muy similar a la media nacional y a la del resto de la Comunitat. Pero hay matices: lo proyectos educativos y de ocio suelen atraer más a jóvenes, mientras que en el ámbito social o sociosanitario participan personas con más experiencia. «Es una combinación fantástica, pues mezcla la vitalidad de la juventud con la constancia de quienes llevan años. Se complementan y enriquecen mutuamente», refirió.

¿Dónde hay más déficit?

En Castellón, los ámbitos que más apoyo necesitan son el social, el sociosanitario, el educativo y la protección civil. «Son sectores en los que la participación del voluntariado resulta esencial para garantizar la atención, el acompañamiento y los servicios que necesitan muchas personas», citó.

Banco de Alimentos de Castellón. / Mediterráneo

En la misma línea, el portavoz de la plataforma resaltó que «también la ciudad de Castelló ha demostrado su solidaridad y su capacidad para fomentar una cultura del voluntariado y deseamos que ese espíritu se refleje en todas las próximas actividades que estamos organizando para 2026, declarado Año Internacional del Voluntariado». Su web https://platavoluntariado.org/ofertas-de-voluntariado/castellon recopila contactos y ofertas de voluntariado de varias instituciones y oenegés.

Nunca sobra nadie

«Siempre se necesitan voluntarios». Así de contundente se muestra el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, quien refrenda que en su caso son unos 50 fijos que se van turnando y la gran mayoría son jubilados. «Nos vendrían bien jóvenes, en el almacén o en oficinas, si puede, en periodos de vacaciones. Pues sabemos que muchos estudian. A veces sí han venido a colaborar desde la UJI», citó.

En Cáritas Castellón, la responsable de Voluntariado, Ana Rosa Negrín, explica que precisan voluntariado en sus actividades: para dar repaso escolar a niños (se les pide el certificado de que no tienen antecedentes), para el albergue (en lavandería, en cocina ahora tienen), acompañar a mayores solos (en casa, ir al médico), impartir talleres de ocio o formar en oficios a personas de pisos tutelados. «También valoramos a las empresas que aportan sus productos, donativos y empleo», añadió.

Cruz Roja Castellón también es muy activa en voluntariado dentro y fuera de la provincia. Cristian Cordus lleva como voluntario con ellos 20 años y es miembro del equipo de emergencias de Cruz Roja Española. Recientemente, ha sido activado para salir de misión a Cabo Verde para el tratamiento domiciliario de agua segura. Todo ello, tras las graves inundaciones de agosto, cuando miles de personas perdieron el acceso al agua potable, los alimentos y la atención de la salud. La Cruz Roja de Cabo Verde, con el apoyo de IFRC, está proporcionando ayuda de emergencia, agua potable, refugio y asistencia en salud. Cristian trabajará en la promoción de la higiene, la distribución de kits de higiene y materiales para disponer de agua segura en los hogares, rehabilitación de instalaciones sanitarias en coles, gestión de residuos y el fortalecimiento del voluntariado de la Cruz Roja de Cabo Verde.

O la Fundación Manantial, en Vila-real, que el 17 de diciembre acoge un Curso de Formación Básica de Voluntariado en Salud Mental. Según informaron a través de su Facebook, una de las iniciativas en el CRISOL Ciudad de Vila-real consistió en los bloques formativos para reducir la brecha digital. Se trata de Integra en RED e Integra en SALUD, impartidos por dos personas voluntarias de la Fundación Cibervoluntarios, Jose Antonio García y Víctor Cherta, "que compartieron su tiempo y conocimiento con gran disponibilidad y escucha".

La agenda: fechas para recordar Diciembre, un mes especial. En diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Voluntarias ( el día 5). Castellón acogió un encuentro muy esperado de las entidades de la provincia, con talleres, actividades y sorpresas. «Para nosotros es una oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias, reconocer el esfuerzo de quienes dedican su tiempo al voluntariado y, al mismo tiempo, invitar a más personas a sumarse», indicó Miguel Salvador. Entrega de premios el 10 de diciembre. Los Premios de Voluntariado 2025 de la Comunitat se entregarán el 10 de diciembre en el Centro Cultural de la Beneficencia de València. «Es un acto muy emotivo. Celebramos el trabajo de personas, entidades, empresas e instituciones que contribuyen a crear una sociedad más justa e igualitaria», añade. Un congreso autonómico en el 2026. En el primer trimestre del 2026, declarado Año del Voluntariado, tendrá lugar un congreso organizado por la Generalitat.

Los Fenòmens de Benicarló, ejemplo de empoderamiento a través de las ondas con voluntariado de Caixabank

Para los participantes es mucho más que una actividad, pues fomenta el bienestar y autonomía personal. / Mediterráneo

Ser voluntario es pura terapia y siempre contribuye al bienestar emocional y crecimiento personal de ida y vuelta. En Benicarló, la radio municipal tiene en su parrilla un programa de radio, Fenòmens, hecho por personas con discapacidad intelectual (cinco chicos y seis chicas) que forman parte de esta entidad y que han visto en él un altavoz, gracias a la cooperación de la emisora pero también de dos voluntarias de Caixabank, Esther y Nathalie. El colectivo Fenòmens nace en 2017 impulsado por los familiares de estos jóvenes, mayores de 18 años, «para dar respuesta a sus necesidades de ocio, inserción laboral y socialización». Crearon la primera batucada inclusiva, juegan a baloncesto y disfrutan con el teatro, senderismo, salidas culturales y talleres como el de radio.

Pili Ávila (presidenta de l’Associació Fenòmens, de 58 años) explica que la idea nació «cuando nuestra técnica en animación sociocultural llegó a la asociación en 2021 y compartió su proyecto de fin de grado: Fenòmens. Gracias a esta iniciativa, los chicos y las chicas descubrieron la magia de investigar, redactar y escuchar su propia voz a través de un podcast, grabado en un pequeño estudio montado en la entidad con el apoyo de CaixaBank».

Recién llegada a la oficina

Cuenta cómo este proyecto les llevó a conocer a Esther López, voluntaria de CaixaBank en la ciudad y recién incorporada a la oficina de Benicarló, quien se enamoró de la asociación y decidió implicarse como voluntaria en el taller de radio desde el primer día que nos conoció. Pero el podcast se ha quedado corto y han dado el salto a la radio. «Junto a Esther y Nathalie (voluntarias), Mymi (TASSOC) y yo (presidenta), decidimos presentar una propuesta a Ràdio Benicarló para emitir en antena el trabajo de Fenòmens. La emisora, con Claudia Gozar y Ana Álvarez, al frente, aprobó la idea y nos acogió en su estudio para grabar». Valora el impacto de esta actividad con voluntariado: «Los propios Fenòmens organizan sus turnos y acuden preparados para grabar. Esta oportunidad ha impulsado su autonomía, independencia, vocabulario, soltura, empoderamiento y alegría -con apoyo de Ana Álvarez-. Han descubierto su propia voz y se sienten protagonistas».

20º aniversario del voluntariado de Caixabank

El voluntariado de Caixabank, presente en toda España, celebra este año su 20º aniversario. En Castellón provincia cuenta con más de 160 voluntarios en acciones de acompañamiento, educación, digitalización y medioambiente. Una de ellas es Esther López, de 57 años, que además de colaborar con la Asociación Un Solo Corazón (de Castelló) lo hace con el programa de radio de Fenòmens, en Benicarló, brindando apoyo a los jóvenes con discapacidad: «Asistimos cada semana al taller de radio, una cita ya ineludible en nuestro calendario. Compartir tiempo con ellos es una experiencia que no tiene palabras. Con este voluntariado soy más consciente de lo que sucede a mi alrededor y valoro lo que realmente importante en la vida. Gracias a la vitalidad, el entusiasmo y la alegría de estos chicos, uno se da cuenta de que, al final, se recibe mucho más de lo que se da».

Compartir historias

Juan Rosa Bielsa, de la asociación Fenòmens, participa en el taller de radio, con apoyo del voluntariado de Caixabank. / Mediterráneo

El programa gira en torno a las historias y vivencias que ellos y ellas desean compartir, poniendo en primer plano sus inquietudes, intereses y pasiones. Son quienes marcan el rumbo: investigan, proponen temas y construyen cada contenido desde su propia curiosidad y motivación. Juan Rosa Bielsa, de Fenòmens, es uno de los participantes y elabora guiones, locuta, de todo. «Me encanta, me permite compartir historias, risas y anécdotas con mis compañeros, creando un ambiente divertido. Es mucho más que radio», afirma. La entrevista que más le ha gustado es la que realizaron a la Associació Pels Gats CES Benicarló: «Gracias a esa conversación, pude comprender mejor la importancia de cuidar y proteger a los gatos, y valorar el trabajo de las personas dedicadas a su bienestar».