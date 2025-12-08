Uno de cada cinco hogares de Castellón sufre dificultades para llegar a fin de mes

La cesta de la compra, la gasolina, la factura de la luz, las extraescolares de los hijos, la cuota del internet o el precio del alquiler son algunos de los gastos básicos que las familias castellonenses afrontan cada 30 días, pero que cada vez se hacen más cuesta arriba al engrosarse notablemente durante los últimos años. La situación llega a tal punto que uno de cada cinco hogares de Castellón sufre para llegar a final de mes.

Así lo revela la última Encuesta de Condiciones de VIda (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y su estimación provincial que publicó esta semana el Institut Valencià d’Estadística (IVE). El 19,8% de los hogares de Castellón, en concreto, llega a final de mes con dificultad o mucha dificultad, según los datos referentes al cierre del año 2024.

La situación, a peor

La situación, de hecho, se ha agravado durante los últimos ejercicios, pues un año antes, por ejemplo, los castellonenses que tenían problemas económicos antes de recibir el ingreso de la siguiente nómina eran el 19,2%, seis décimas menos. Más allá de la evolución, Castellón queda algo por encima de la media autonómica, en el 19,7%. No obstante, se sitúa en mejor situación que la provincia de Alicante (21,9%) y en peor que la de Valencia (19,5%).

En el lado positivo, los castellonenses que completan el mes sin padecer en términos económicos todavía son una amplia mayoría, el 51,5% o, lo que es lo mismo, la mitad de las familias. En detalle, el 27,3% del total de los hogares castellonenses dice lograr alcanzar esta meta temporal con cierta facilidad, mientras que el 20,8% asegura hacerlo con facilidad. Sin embargo, quienes confiesan tener mucha facilidad económica resultan apenas el 3,4%.

Riesgo de pobreza

Por otra parte, la misma encuesta refleja también el riesgo de pobreza de la población. El 17,9% de los castellonenses (o uno de cada seis) están amenazados por el peligro de sufrir carencias, lo que supone un incremento interanual de 0,5 puntos porcentuales. Una vez más, Castellón ocupa la segunda posición, por detrás de la provincia de Alicante (24,6%) y por delante de Valencia (17,8%).

Mientras, la tasa denominada Arope, que tiene en cuenta tanto el riesgo de pobreza como el de exclusión social, se dispara hasta el 23,7% en Castellón, lo que implica que prácticamente uno de cada cuatro residentes del territorio provincial estén bajo este peligro.

Todos estos indicadores tienen en cuenta la renta media por hogar, que en la Comunitat Valenciana es de 33.031 euros. En Castellón, la cifra se sitúa en los 33.274e uros. Siguiendo las tendencias anteriores, la provincia de Valencia mejora el resultado (34.791 euros), mientras que la de Alicante queda en peor situación (30.463 euros).