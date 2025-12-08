Compromís pide coordinación entre instituciones para mantener servicios en el interior de Castellón
La formación quiere estabilidad para las guarderías rurales
El Grupo de Compromís en la Diputación de Castelló exige que la Diputación y la Generalitat valenciana se pongan de acuerdo, se coordinen y garanticen la continuidad de las guarderías rurales de los municipios del interior de Castelló. “Este servicio es esencial para las familias de los pueblos pequeños y constituye un recurso imprescindible para facilitar la conciliación familiar”, defiende David Guardiola, portavoz de Compromís en la Diputación.
Guardiola lamenta que “en este momento las dos administraciones están enviando mensajes contradictorios a los usuarios y a las familias, que están muy preocupadas”. “Desde la Diputación se está anunciando y garantizando la continuidad del servicio, incluso su ampliación, mientras que desde la Dirección Territorial se informa a los municipios que, a partir de enero, los niños y niñas de uno a tres años deberían matricularse en las escuelas. Esto crea una duplicidad que no tiene ningún sentido”, añade.
Incertidumbre entre las familias
La coalición considera que esta situación genera incertidumbre y confusión entre las familias y pone en riesgo la calidad del servicio. “Por eso exigimos que las dos administraciones se coordinen, garanticen el servicio, aseguren su calidad e informen de manera clara y adecuada a las familias y a los usuarios”, ha insistido Guardiola.
El grupo reivindica una actuación urgente para evitar el despilfarro de recursos y asegurar que los niños de los pueblos pequeños continúen contando con guarderías rurales de calidad. “Las administraciones deben ofrecer respuestas claras y trabajar conjuntamente para garantizar la continuidad y la calidad de las guarderías rurales”, ha concluido Guardiola.
