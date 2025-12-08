La Diputación prepara una completa programación para Navidad a través de la música, la tradición y la solidaridad

La Diputación de Castellón invita a vivir la Navidad en la provincia a través de la música, la tradición y la solidaridad.

Bajo el lema ‘Viu el Nadal amb la Diputació’, la institución provincial reúne una completa programación navideña que incluye ‘Nadales a la provincia de Castellón’, el concurso de postales navideñas, el mercado solidario de Penyeta Roja y el Belén gigante e interactivo que coronará la plaza de las Aulas a partir de este viernes 12 de diciembre.

“Hemos programado una serie de actividades para que las tradiciones y el mejor espíritu navideño se vivan y se sientan en diferentes rincones de nuestra provincia”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

“Nuestro deseo es que cada familia de Castellón encuentre propuestas para disfrutar de momentos inolvidables en nuestra tierra, experimentando la ilusión y la magia que estas fechas tan especiales nos regalan”, ha destacado la dirigente provincial.

Belén gigante e interactivo

La Diputación de Castellón sorprenderá a vecinos y visitantes con la instalación de un Belén gigante en la plaza de las Aulas. La escultura, de nueve metros de altura, mostrará la tradicional escena del Nacimiento, compuesta por las figuras de San José, la Virgen María y el Niño Jesús, y destacará por su tamaño y detalle artístico.

Además de gigante, la escultura despuntará por su interactividad, ofreciendo una experiencia participativa de música, luz y magia navideña. La instalación interactiva ‘La Sinfonía del Nacimiento’ permitirá, a través de 12 campanas, reproducir notas musicales que, combinadas con efectos lumínicos, darán vida a una secuencia de sonidos y colores. El reto consistirá en la colaboración de varios participantes para ejecutar una melodía inspirada en un villancico. Al lograrlo, se activará un espectáculo mágico con iluminación del Nacimiento y efectos láser.

La inauguración del Belén Monumental será el viernes 12 a las 18.30 horas y se podrá disfrutar hasta el 6 de enero, ofreciendo una experiencia nueva para celebrar la tradición y el arte navideño en la provincia. “Queremos que Castellón sea una provincia referente de la Navidad”, ha resaltado Marta Barrachina.

Nadales a la provincia de Castellón

La Diputación de Castellón organiza el ciclo de conciertos corales ‘Nadals a la província de Castelló’ para llevar la música y los villancicos a toda la provincia.

Los conciertos estarán a cargo del coro mixto ‘Música Viva’ y comenzarán el 23 de diciembre en el Hospital Provincial de Castellón (19.00 h). Continuarán el 26 de diciembre en la Iglesia Parroquial de Alquerías del Niño Perdido (19.00 h) y en la plaza de la Font de Borriol (22.00 h).

El 27 de diciembre (19.30 h) será en la Iglesia de Sant Jaume de Oropesa y el 28 de diciembre en la Iglesia de Vilafranca (12.00 h) y la Sala La Cassola de Onda (20.00 h).

En enero, los conciertos seguirán el 2 de enero en el Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals d'Izco de Vinaròs (19.30 h) y el 4 de enero en la Iglesia del Seminario de Segorbe (12.00 h) y la Iglesia de Sant Llorenç de Càlig (18.30 h).

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado el carácter especial y solidario del concierto en el Hospital Provincial.

Concurso de postales de Navidad ‘Valora als teus’

La Diputación de Castellón, a través del área de Bienestar Social, ha convocado el Concurso de Postales de Navidad bajo el lema ‘Valora als teus’ para fomentar la creatividad y los valores entre el alumnado de los 135 municipios.

El objetivo es reforzar la inteligencia emocional y las habilidades sociales. La diputada Marisa Torlà ha destacado la importancia de valorar a las personas que nos rodean.

La entrega de premios tendrá lugar el jueves 18 de diciembre en la Diputación de Castellón.

Mercadillo navideño

El Espai Cultural Obert Les Aules acogerá los días 12 y 13 de diciembre el mercadillo solidario navideño, con creaciones elaboradas por el alumnado de PFCB y CEE Penyeta Roja.

La diputada María Tormo ha resaltado el esfuerzo del alumnado.

El horario del mercadillo será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas (viernes y sábado).