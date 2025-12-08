Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca

La fiebre por los másteres universitarios ha tomado la Comunitat, disparando los estudios de posgrado un 42 % desde la pandemia. La cifra, extraída de las últimas estadísticas de Conselleria de Educación, supera con creces el crecimiento nacional y sitúa a la Comunitat Valenciana como un polo de atracción de esta formación. Eso sí, de momento de esta fiebre sólo se están beneficiando las universidades privadas y virtuales, que copan todo el crecimiento ya que son las únicas que ofrecen formación a distancia, la modalidad preferida por muchos jóvenes.

De los 13.200 nuevos matriculados que se han sumado a las aulas valencianas en cinco años, la inmensa mayoría procede de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), cuya matrícula casi se ha duplicado hasta los 19.000 estudiantes de máster, casi los mismos que las cinco universidades públicas juntas. Además, es una de las más buscadas para hacer el máster habilitador de Secundaria ante la falta de plazas ofertadas por los campus públicos.

Pero no es la única. Junto a la VIU se posiciona al frente del crecimiento, duplicando su matrícula ha sido la Universidad Europea de Valencia, que pasa de 1.000 a 2.200 estudiantes de máster desde el curso de la covid.

Universitarios preparando exámenes finales en la biblioteca, con sus resúmenes y ordenadores como apoyo. / M.A.Montesinos

Descenso en las públicas

Por contra, entidades como la Universitat Jaume I (de 1.534 a 1.515), Universidad de Alicante (2.048 a 2.297), y Universitat de València (6.024 a 6.354) han tenido crecimientos moderados o incluso un ligero descenso en el caso de la UJI entre 2020-21 y 2024-25. En total, las universidades públicas han aumentado la matrícula poco más de un 10% frente al 80% de las privadas en cinco cursos.

Uno de cada cuatro estudiantes son de América Latina y el Caribe, con 9.500 matriculados

Este crecimiento meteórico de los másteres en la Comunitat Valenciana debe contextualizarse en una década de expansión privada a costa del sector público. Según el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la matrícula de máster de las universidades privadas valencianas se ha multiplicado por doce (+1.049 %) en diez años, mientras que la pública solo ha crecido un 43%.

De hecho, actualmente ya hay más personas cursando másteres en el ámbito privado que en el público, un fenómeno cuyo despliegue se concentra, sobre todo, en los programas de máster en su modalidad on line. Los expertos asocian esta dinámica con la infrafinanciación crónica de las universidades públicas. El informe del Ivie señala que las universidades públicas valencianas tienen prácticamente la misma financiación que hace diez años (solo un 2% de crecimiento). El autor del estudio, José Manuel Pastor, compara la situación con la Sanidad: «Si un servicio se deteriora y empieza a funcionar mal, es lógico y normal que el sector privado entre para cubrir esos huecos».

Falta inversión pública

Ante esta «competencia» impulsada por la falta de inversión pública, el informe lanza una clara advertencia a los campus para que tomen «decisiones estratégicas». Entre los debates clave está si deben entrar «en el juego de los másteres on line», una modalidad que ha demostrado ser muy rentable para las privadas.

Asimismo, el Ivie llama a reflexionar sobre la diferencia de precios y la validez de los títulos: mientras que algunos másteres en las privadas pueden costar 10.000 euros, en la pública uno similar no llega a 3.000, y existe el riesgo de que el estudiante se matricule en un máster propio (no oficial) sin el reconocimiento que necesita, por ejemplo, para acceder a un doctorado.

La rama que más crece en inscritos desde la pandemia es la de Ciencias de la Salud, con un 22%

El perfil del estudiante que impulsa las cifras es femenino (el 60% son mujeres) y de personas de 25 a 30 años. Además, la Comunitat atrae a una gran cantidad de estudiantes de América Latina y el Caribe, con 9.500 matriculados, casi uno de cada cuatro. En proporción, la Comunitat también tiene una alta representación de los estudiantes de EEUU y Canadá, con un 20% del total de España.

Ciencias de la Salud y Bioquímica, a la cabeza. / Mediterraneo

La rama de enseñanza que más crece en la matrícula de masters desde la pandemia es la de Ciencias de la Salud, con un 22% más de matrícula, es decir, aporta más de una quinta parte de los matriculados. En total abarca 8.900 estudiantes de máster este curso en la Comunitat Valenciana.

Ciencias Sociales y Jurídicas, en el top

Sin embargo, la rama dominante durante los últimos años en cuanto a estudiantes de máster continúa siendo la de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un gran tirón entre el máster de profesorado. Solo esta rama abarca más de la mitad de todo el alumnado matriculado, con 23.000 jóvenes estudiantes.

Dejando de lado la hegemonía de las Ciencias Sociales, el sector de la Ingeniería y Arquitectura se consolida como el segundo en volumen, con 8.244 estudiantes, y de hecho supone un porcentaje bastante grande dentro de la matrícula a nivel nacional. Es decir, la Comunitat es una buena cantera de ingenieros y arquitectos.

Por su parte, la rama de Ciencias es la más modesta, con solo 1.513 matriculados en 2024-25, seguida de Artes y Humanidades, que suma 2.616 estudiantes y presenta la proporción más baja respecto al total nacional (un 11,6% de los másteres de Artes y Humanidades de España se cursan en la Comunitat Valenciana).

El boom de los másteres se enfoca mayoritariamente en la recualificación profesional de alta demanda (como las Ingenierías o las oposiciones públicas) y el gran volumen de las Ciencias Sociales, dejando a las Ciencias y las Humanidades en un plano más discreto en el ecosistema de posgrado de la región.