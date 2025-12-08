Las hipotecas en Castellón se encarecen un 43% la última década

La inflación no solo afecta a la cesta de la compra. También se encarecen las hipotecas. En los últimos tiempos, las entidades financieras han abierto el grifo, de modo que las concesiones de préstamos para comprar una vivienda se han acelerado. En España, en los últimos meses se han alcanzado cotas de récord de los últimos 12 años. Una mejora que no llega a todo el mundo, porque el importe medio de las hipotecas se ha disparado en Castellón: si hace una década se prestaban 73.000 euros, ahora se ha rebasado la barrera de los 100.000 euros, con 104.000 euros. La subida es del 42,53%.

Es un reflejo del encarecimiento progresivo de los costes asociados a la vivienda, incluso en aquellos territorios aparentemente menos tensionados. Azahara Serrano, coordinadora de Adicae en la Comunitat Valenciana, apunta a dos factores. "El importe de las hipotecas ha subido porque los bancos financian viviendas más caras. Además, el desequilibrio entre oferta y demanda (con demanda creciente y oferta insuficiente) impulsa los precios al alza", expone.

Diferencias entre territorios

A pesar de esta subida, la comparación deja a Castellón en un panorama más propicio. "Tiene un mercado menos presionado que otras provincias", añade. En el conjunto de la Comunitat, el aumento medio de las hipotecas ha alcanzado el 74%, la autonomía donde más escalan.

El importe medio nacional se encuentra en 169.650 euros, muy por encima de la provincia. Peor es en Madrid, con 276.158 euros, lo que da una pista clara de que tener un hogar en propiedad se ha convertido en misión imposible con un salario medio.

Factores que explican la brecha

La portavoz de Adicae justifica estas diferencias en "las características del parque de viviendas, de modo que si en Castellón se compran viviendas más pequeñas o de menor valor medio comparado con las de otras provincias de la Comunitat, el préstamo medio será menor, y su variación también quizás más contenida".

También tiene que ver con elementos que van más allá del crecimiento poblacional de un territorio, "como la demanda de extranjeros, o la presión turística e inversora", apunta Serrano. Una forma de aludir a los pisos que se compran con afán inversor, y que ayudan a sobrecalentar el mercado inmobiliario en un territorio. "El perfil inversor se asocia a mayor solvencia económica", por lo que tienen más facilidad en recibir una hipoteca. "Por eso, es una combinación de factores estructurales y coyunturales", menciona. En Castellón, especialmente en la capital, se dan casos de propiedades adquiridas para hacer negocio con ellas, pero en menor medida que en otros territorios.

Colectivos con mayores dificultades

¿Hay grupos sociales o de edad con más dificultades para lograr el visto bueno de su banco? Desde Adicae detallan algunas variables. Por ejemplo, "muchas ofertas hipotecarias están diseñadas para parejas o familias con doble nómina", lo que genera desigualdad hacia las personas solteras, que aportan un único ingreso.

En el pasado era común pensar que tener un sueldo fijo abría muchas puertas. "Ahora lo que pesa más es la capacidad real de pago reflejada en la declaración de la renta y en el historial de deudas", menciona Serrano. Y la pescadilla que se muerde la cola: como las viviendas se han encarecido, "las entidades aplican criterios más estrictos de solvencia".

Nuevas formas de acceso a la vivienda

La vivienda se ha encarecido en los últimos años, tanto por el movimiento especulativo como por el fuerte incremento de precios de los materiales de la construcción. Un fenómeno ocurrido tras la pandemia, que logró estabilizar la escalada, pero que no logró reducir los precios. Mientras tanto, hay un número creciente de jóvenes que están en edad de abandonar el nido familiar. Como alternativas, en los últimos tiempos se ha incrementado el número de donaciones económicas en vida de padres a hijos. En las notarías se ha detectado este fenómeno, de modo que parte del importe procede de la ayuda familiar, con lo que el dinero prestado por los bancos se vuelve más manejable.