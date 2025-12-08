Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hostelería de Castellón hace el agosto en un puente caluroso

Municipios como Morella o Peñíscola registraron grandes afluencias

Ambiente en las calles de Morella.

Ambiente en las calles de Morella. / Javier Ortí

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El puente festivo de la Inmaculada ha tenido un efecto notable en la hostelería de los principales destinos turísticos de Castellón. Los tres días de fiesta, acompañados de temperaturas agradables y numerosas actividades, atrajeron a miles de visitantes. Fue el caso de Peñíscola. "Esto ha sido como Semana Santa o la primera quincena de agosto", explicaba la dueña de un restaurante del casco antiguo, que tras cerrar campaña en septiembre abre este mes de diciembre gracias al arrastre de la iluminación navideña. "Desde las once de la mañana ya había gente paseando, y el ritmo no se detenía hasta la hora de cenar", detalla. En estos días no solo se podía contemplar el alumbrado especial, sino también un mercadillo de productos navideños.

Afluencia de gente en el casco antiguo de Peñíscola.

Afluencia de gente en el casco antiguo de Peñíscola. / Alba Boix

Un ambiente parecido era el que se vivía en Morella, con hoteles y casas rurales al 100% de ocupación. Del mismo modo que la amenaza de lluvias hace descender el interés de los visitantes cuando se acerca un puente, los cielos despejados y las temperaturas inusualmente altas animaron la afluencia. Ayer, decenas de localidades rozaron los 20 grados a mediodía.

Impacto en hostelería y movilidad

No solo hubo que reservar mesa para tener plaza en los restaurantes, sino que también se notó este movimiento en las zonas de aparcamiento, tan buscadas como en temporada alta estival.

Noticias relacionadas y más

Un fenómeno que remitió en la tarde de ayer, con el regreso de todas las personas llegadas desde otras provincias y que hoy vuelven a la rutina. Los fines de semana se espera aún una buena afluencia, aunque no tan masiva como la de los tres últimos días. En cuanto al comercio, ayer volvió a ser festivo aperturable, con el fin de facilitar las compras propias de este momento del año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio brusco en Castellón: Este es el sorprendente tiempo que Aemet predice para el puente
  2. Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
  3. Castellón mantiene su peso en el Consell: Pérez Llorca ficha a Elena Albalat tras la salida de Merino
  4. Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
  5. ¿Quién es Elena Albalat, la castellonense que asume la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia?
  6. ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
  7. Barrachina tiende la mano a Pérez Llorca 'para que los 135 municipios de Castellón sigan siendo atendidos
  8. El belén gigante con el que la Diputación de Castellón encenderá la Navidad

La hostelería de Castellón hace el agosto en un puente caluroso

La hostelería de Castellón hace el agosto en un puente caluroso

Los médicos de Castellón se suman a la huelga de cuatro días por un estatuto propio

Los médicos de Castellón se suman a la huelga de cuatro días por un estatuto propio

La Diputación prepara una completa programación para Navidad a través de la música, la tradición y la solidaridad

La Diputación prepara una completa programación para Navidad a través de la música, la tradición y la solidaridad

Menos trabajadores de Castelló acuden al Fogasa: La cifra cae a una tercera parte en un año

Menos trabajadores de Castelló acuden al Fogasa: La cifra cae a una tercera parte en un año

Comentarios que hacen daño: Castellón presenta una guía de ayuda a personas con trastorno de la conducta alimentaria

Comentarios que hacen daño: Castellón presenta una guía de ayuda a personas con trastorno de la conducta alimentaria

Uno de cada cinco hogares de Castellón sufre dificultades para llegar a fin de mes

Las hipotecas en Castellón se encarecen un 43% la última década

Las hipotecas en Castellón se encarecen un 43% la última década

Oficios y logística siguen con déficit en el mercado laboral de Castellón

Oficios y logística siguen con déficit en el mercado laboral de Castellón
Tracking Pixel Contents