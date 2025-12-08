La hostelería de Castellón hace el agosto en un puente caluroso
Municipios como Morella o Peñíscola registraron grandes afluencias
El puente festivo de la Inmaculada ha tenido un efecto notable en la hostelería de los principales destinos turísticos de Castellón. Los tres días de fiesta, acompañados de temperaturas agradables y numerosas actividades, atrajeron a miles de visitantes. Fue el caso de Peñíscola. "Esto ha sido como Semana Santa o la primera quincena de agosto", explicaba la dueña de un restaurante del casco antiguo, que tras cerrar campaña en septiembre abre este mes de diciembre gracias al arrastre de la iluminación navideña. "Desde las once de la mañana ya había gente paseando, y el ritmo no se detenía hasta la hora de cenar", detalla. En estos días no solo se podía contemplar el alumbrado especial, sino también un mercadillo de productos navideños.
Un ambiente parecido era el que se vivía en Morella, con hoteles y casas rurales al 100% de ocupación. Del mismo modo que la amenaza de lluvias hace descender el interés de los visitantes cuando se acerca un puente, los cielos despejados y las temperaturas inusualmente altas animaron la afluencia. Ayer, decenas de localidades rozaron los 20 grados a mediodía.
Impacto en hostelería y movilidad
No solo hubo que reservar mesa para tener plaza en los restaurantes, sino que también se notó este movimiento en las zonas de aparcamiento, tan buscadas como en temporada alta estival.
Un fenómeno que remitió en la tarde de ayer, con el regreso de todas las personas llegadas desde otras provincias y que hoy vuelven a la rutina. Los fines de semana se espera aún una buena afluencia, aunque no tan masiva como la de los tres últimos días. En cuanto al comercio, ayer volvió a ser festivo aperturable, con el fin de facilitar las compras propias de este momento del año.
