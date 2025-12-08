Oficios y logística siguen con déficit en el mercado laboral de Castellón

A las puertas del pico de trabajo de la campaña navideña en Castellón y con un paro a la baja en noviembre, como ya publicó Mediterráneo hace unos días, derivado precisamente del sector servicios, la provincia se sitúa en la cifra más baja de desempleo para ese mes en los últimos 18 años. En este contexto, el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, acaba de publicar un informe con las claves a tener en cuenta de los empleados que sobran o faltan por provincias, «en vistas a una planificación de las políticas de empleo en base a evidencias».

En Castellón, tal y como han expuesto en numerosas ocasiones la patronal CEV y las ETT resulta complicado encontrar personal de ocupaciones como los oficios, el transporte de mercancías y pasajeros o la logística, «con escasez de candidatos» entre los demandantes de empleo. Bajo el título El ajuste de la oferta y la demanda de empleo, se cita la «falta de disponibilidad» en Castellón de peón agropecuario, administrativos con tareas de atención al público, limpiadores o músicos.

Ofertas de empleo. / Gorodenkoff Productions OU

FALTAN: Ocupaciones en situación de escasez de demandantes sobre personas contratadas (por mayor número de contratos) - Peones agropecuarios. - Empleados administrativos con tareas de atención al público (no clasificado bajo otro epígrafe). - Otro personal de limpieza. - Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes. - Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías. - Compositores, músicos y cantantes.

No se necesitan...

En contraposición, otro apartado concluye cuáles son aquellos perfiles donde sobran candidatos puesto que tampoco las empresas los han requerido para contratar. De este modo, «sobran candidatos» de la categoría de reponedores, recepcionistas (excepto de hoteles), peones -pero se especifica que son en obras públicas, pues la empresa privada, desde la patronal de construcción APECC ha manifestado en más de una ocasión que falta mano de obra especializada para la construcción-. Este compendio cita también a trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la elaboración de bebidas no alcohólicas, conserjes de edificios (puede referirse a apartamentos o centros públicos) y también incluye a los peones forestales y de caza.

Carpintería. / Mediterráneo

SOBRAN. Ocupaciones con exceso de demandantes (ordenadas por número de demandantes) - Reponedores. - Recepcionistas (excepto de hoteles). - Peones de obras públicas. - Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la elaboración de bebidas no alcohólicas. - Conserjes de edificios. - Peones forestales y de caza.

Desde el SEPE, tras analizar el mercado laboral, han elaborado unos mapas de calor con las cinco profesiones de más escasez de candidatos y más contratadas y, por tanto, con más oportunidades de inserción, y las comparan respecto al resto de provincias. Así, incluyen a los camareros, que en Castellón presentan un índice de escasez del 7,1 (en la media, pues a nivel de todas las provincias, se abarca desde el mínimo de 1,95 al 14,03). Seguidamente, se habla de peones agrícolas -salvo invernaderos- registran una nota del 19,7 (de una franja del 1,28 al 212,68); administrativos con atención al público, un 2,4 (cuando va del 0,13 a 13,19); oficios y artesanos, un 0,1 (del general de 00,1 a 2,04); y limpieza, 1,6 (de 0,13 a 3,91).

Balance: ¿Dónde se incrementan más los fichajes en este 2025?

Imagen de una oficina del SEPE. / Carlos Lujan

Las tendencias en la contratación que está experimentando la provincia de Castellón en este 2025 muestran cómo el pico de incremento interanual más importante -no necesariamente en la cifra de contrataciones-, con un alza del 999%, se da en los fichajes del colectivo de discapacitados para cuidado de niños en guarderías y centros educativos. Le sigue con una variación interanual del 733% la contratación de mayores de 45 años de edad para ejercer como profesiones de Formación Profesional (FP) en materias específicas.

Cuidadores y profesores de FP son los colectivos con más contratos al alza

En el tercer lugar estaría, con un aumento del 500% respecto al año anterior, los parados de larga duración que han encontrado un empleo como conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas. En cuarta posición se sitúan, con una escalada del 360%, los jóvenes menores de 30 años que han sido reclutados para llevar a cabo tareas de apoyo de actividades culturales y artísticas. El porcentaje de aumento del 321% de personas fichadas por las compañías hace referencia a mujeres que han entrado a trabajar como peones del transporte de mercancías y descargadoras. Y finalmente, con esa función, pero un 232% más, los extranjeros.