El PSPV de Castellón advierte del riesgo de "blanquear la dictadura" franquista
Cargos del partido se reúnen con el director de la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI
En las últimas semanas se han cumplido los 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco. Un personaje histórico que no ha conocido un amplio porcentaje de la sociedad española, y que cada vez cuenta con una mejor valoración entre la población joven. Ante este auge, el Partido Socialista de Castellón mantuvo un encuentro con el director de la Cátedra de Historia y Memoria Democrática de la Universitat Jaume I, Vicente Sanz, "para reforzar las vías de colaboración entre el mundo académico y la acción política en defensa de la democracia y contra el auge de los extremismos". Al encuentro asistieron la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Tania Baños; el secretario general provincial, Samuel Falomir; y el portavoz socialista de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz.
Advertencia ante la idealización de la dictadura
Baños advirtió de que "nos preocupa profundamente la peligrosa moda, especialmente entre una cuarta parte de la juventud, según las últimas encuestas, de idealizar la dictadura como una época en la que se vivía mejor, no había corrupción ni delincuencia y todo funcionaba". "Todo eso es falso", remarcó, "es una operación de maquillaje político que banaliza un régimen sanguinario que instauró el miedo, la censura y la represión contra cualquier disidencia".
La dirigente socialista defendió que "la educación, la memoria y la verdad histórica son el antídoto más potente contra los extremismos y los discursos de odio que hoy intentan arraigar en redes sociales y otros espacios de desinformación".
Memoria democrática y reparación
En esta línea, Baños subrayó que "no se trata de reabrir nada, como dice la derecha, porque hay miles de familias que nunca han podido cerrar sus heridas. En este país todavía hay miles de personas desaparecidas, asesinadas y enterradas en cunetas y fosas comunes sin nombre, y mientras esto siga pasando, hablar de 'reabrir heridas' es una falta de respeto a las víctimas y a sus familiares", señaló.
"Lo que proponemos desde el PSPV-PSOE es justo lo contrario, reconocer el dolor, restaurar la dignidad y construir un futuro democrático más fuerte a partir de la verdad y la reparación", concluyó.
Llamamiento del PSPV-PSOE
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir, subrayó que "los partidos que hoy juegan a relativizar o a blanquear la dictadura están enviando un mensaje peligrosísimo a las nuevas generaciones. Cuando difunden la idea de que antes se vivía mejor están mintiendo descaradamente y están insultando a todas las personas que sufrieron prisión, torturas, exilio, depuraciones civiles y pobreza impuesta por el régimen", afirmó.
Falomir reivindicó que "la democracia siempre será, como todo, imperfecta, pero es el único sistema que reconoce derechos, garantías, libertades y mecanismos para cambiar aquello que no funciona".
Combate contra la desinformación
El dirigente socialista puso el acento en la responsabilidad de las instituciones y de los partidos democráticos a la hora de combatir las 'fake news' porque "no podemos permitir que los bulos y los vídeos editados en las redes acaben sustituyendo a los libros de historia y al testimonio de las víctimas", afirmó.
"Por eso es tan importante trabajar codo con codo con las entidades de memoria democrática para explicar qué fue realmente la dictadura y por qué la democracia y los derechos humanos nunca pueden darse por garantizados".
