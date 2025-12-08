Menos trabajadores de Castelló acuden al Fogasa: La cifra cae a una tercera parte en un año

En apenas doce meses, el número de trabajadores que tuvieron que recurrir al Fogasa en Castellón se ha desplomado. Así, hasta el mes de noviembre, una tercera parte menos de profesionales buscaron el apoyo de este organismo, el Fondo de Garantía Salarial, gestionado por el Ministerio de Trabajo, que se encarga de abonar los sueldos e indemnizaciones por despido no pagados por las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores.

En los primeros 11 meses de 2025, la cifra de empleados que solicitaron la ayuda del Fogasa cayó un 68,5%. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, 588 personas recibieron dinero de este fondo, cuando en 2024, en el mismo periodo de tiempo, ascendieron a 1.869. Además, en el último lustro, solo 2021 presentaba mejores datos, a estas alturas del año, cuando fueron 558 los trabajadores que recibieron pagos de esta institución.

Más empresas afectadas

Sin embargo, el número de empresas afectadas por insolvencia o concurso de acreedores que necesitaron del Fogasa se incrementó. Mientras que en 2024 fueron 193 las que requirieron de este servicio, en este año la cifra se sitúa en 206. A pesar del menor número de profesionales que utilizaron este organismo, 2025 aparece como el año en el que más firmas pidieron ayuda al organismo desde 2020.

También se desplomó la cantidad de dinero destinada a abonar los pagos. El pasado año, hasta noviembre, el Ministerio de Trabajo pagó, en números absolutos, 14.371.659 de euros en Castellón. Por su parte, en estos 11 meses de 2025, la cifra fue de 4.690.662. Al igual que con los trabajadores, el descenso es casi del 70%. En este caso, es el 67,3%.

Indemnizaciones

De los más de 4,5 millones de euros pagados por el Fogasa hasta noviembre, 3.030.510 se destinaron a las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, cuando en 2024 fueron 12.299.796. Por su parte, 1.660.152 fueron para pagar los salarios de estos empleados. En 2024, la cantidad destinada a estos gastos alcanzó los 2.301.755.