La Diputación refuerza el control de colonias felinas en 67 municipios de Castellón

La Diputación de Castellón refuerza el control poblacional de colonias felinas en 67 municipios de la provincia con la concesión de 200.000 euros en ayudas con el objetivo de impulsar el bienestar animal.

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la concesión de subvenciones, que se impulsaron en el 2024 con el fin de “ayudar a las localidades pequeñas con recursos limitados para poder gestionar este tipo de controles de colonias felinas”.

“La línea de ayudas encaminada a reforzar el bienestar animal forma parte de las acciones impulsadas por este gobierno provincial por dar respuesta a las necesidades y demandas de los pequeños municipios, nuestra razón de ser”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Crece el interés

El interés por las ayudas ha evolucionado al alza, pues el número de municipios beneficiarios ha pasado de 56 municipios en la convocatoria de 2024 a 67 localidades en el presente ejercicio. “Estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de la provincia y reforzar nuestras ayudas con el objetivo de lograr el bienestar de los animales, facilitando la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal”, ha añadido Barrachina.

Ccon el fin de seguir asegurando que los ayuntamientos de la provincia puedan fomentar el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a impulsar el control poblacional de colonias felinas, según explican desde la institución, el presupuesto 2026 para esta línea de ayudas pasa de 200.000 a 250.000 euros, lo que se traduce en un incremento del 25%. “Con este incremento aseguramos que los ayuntamientos de la provincia puedan fomentar el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a impulsar el control poblacional de colonias felinas”, ha indicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

El objetivo es “seguir trabajando codo a codo con nuestros pueblos para dar soluciones a sus problemas”, tal y como ha relatado el diputado provincial de Medio Natural, José María Andrés. “Y en este objetivo está comprometida nuestra presidenta provincial que consideró necesario atajar con ayudas directas el control de este tipo de colonias para resolver de forma eficaz”.

En concreto, la línea de ayudas permite financiar el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a impulsar el control poblacional de colonias felinas en aquellos municipios que disponen de un plan, programa u ordenanza municipal de gestión y control relacionado con la protección, bienestar y tenencia de animales. “Unas subvenciones que impulsamos para ayudar a concienciar a nuestra provincia en la necesaria protección animal”, ha añadido el diputado provincial.

¿Qué cubren los fondos?

Por lo que hace a las actividades subvencionables, por un lado, figura el servicio de recogida de animales abandonados, la custodia, mantenimiento y asistencia veterinaria, así como la divulgación, educación y formación encaminadas a la protección y defensa de los animales. Por otro lado, las subvenciones se pueden destinar a la implantación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para la realización de cirugías de esterilización que disminuyan la extensión y proliferación de colonias felinas; al tratamiento veterinario de los individuos de las colonias felinas; a la mejora de las condiciones de vida y alimentación de los gatos; y, por último, a la formación del personal municipal y concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas. “Todo en favor del control, el bienestar y la salud pública”, ha concluido José María Andrés.

Los fondos concedidos por la Diputación llegan a los siguientes municipios: Aín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Alcudia de Veo, Almedíjar, Alquerias del Niño Perdido, Arañuel, Argelita, Artana, Atzeneta del Maestrat, Azuébar, Benafer, Benassal, Benlloc, Betxí, Borriol, Cabanes, Castellnovo, Catí, Caudiel, Chóvar, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, Costur, Coves de Vinromà, Eslida, Figueroles, Forcall, Geldo, Jérica, La Jana, La Mata, La Pobla Tornesa, La Torre d’En Doménec, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Lucena del Cid, Ludiente, Matet, Moncofa, Montán, Montanejos, Morella, Navajas, Nules, Puebla de Arenoso, Rossell, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Sant Mateu, Soneja, Sueras, Tírig, Torás, Torreblanca, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, Vilafamés, Vilafranca, Vilanova d’Alcolea, Villahermosa del Río, Villores, Vistabella del Maestrat, Xilxes y Zorita.