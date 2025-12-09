Firmado el acuerdo que pone fin a la huelga el profesorado experto y especialista de FP en Castellón

Esta tarde se ha producido la firma del acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial convocantes de la huelga de profesorado experto de FP y especialista, tal y como ha comunicado el sindicato STEPV.

El acuerdo incluye las exigencias del colectivo de profesorado experto de FP y especialista de Régimen Especial, que había visto recortadas sus condiciones laborales con una pérdida del 41% del horario y del salario.

Firma del acuerdo entre el secretario autonómico de Educació, Daniel McEvoy, y el director general de Personal, Pablo Ortega, y los sindicatos con representació en la Mesa Sectorial. / Mediterráneo

Las novedades

El texto suscrito este martes introduce cambios significativos en el Decreto 97/2025 con el objetivo de reconocer la trayectoria profesional de este colectivo, reforzar su estabilidad laboral y mejorar la calidad del sistema educativo valenciano.

Entre las principales medidas destaca la ampliación del periodo de acreditación de experiencia profesional, que pasa de cuatro a ocho años, lo que permitirá valorar de forma más justa la trayectoria de quienes han trabajado en sectores directamente relacionados con la docencia que imparten.

También se reforma el sistema de cálculo retributivo, que a partir de ahora se determinará de forma proporcional a las horas lectivas contratadas, eliminando porcentajes fijos y "buscando una mayor transparencia y equidad", resaltan desde la Conselleria.

El acuerdo incluye, además, una disposición transitoria que "garantiza la continuidad del personal con al menos tres años de experiencia en centros públicos, eximiéndolo temporalmente de ciertos requisitos para facilitar su permanencia en el sistema educativo".

Negociación

Durante la negociación, que se intensificó desde el inicio de la huelga indefinida el pasado 3 de noviembre, el colectivo ha recuperado prácticamente el horario completo, excepto las tres horas dedicadas a guardias que tiene el resto del profesorado de secundaria, según el STEPV.

El acuerdo se hará efectivo a partir del 15 de diciembre porque se tienen que modificar los contratos actuales.

El STEPV celebra la firma de este acuerdo que permite la desconvocatoria de la huelga indefinida y destaca que la movilización es la mejor herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para ganar o recuperar derechos.