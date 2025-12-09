Afectados por la huelga de médicos en Castellón: "40 minutos para ser atendido en mostrador"

La huelga de médicos agrava el colapso en plena ola de virus respiratorios y tras el puente en Castellón. Así lo ha podido comprobar Mediterráneo in situ en la primera jornada de paros, que se prolongarán entre el 9 y 12 de diciembre. "He estado 40 minutos para poder coger cita en el mostrador", subrayaba una paciente del Centro de Salud de Fernando el Católico de Castelló en la primera jornada de unos paros que se prolongarán hasta el 12 de diciembre.

La Conselleria de Sanitat ha cifrado el seguimiento en un 15% y el sindicato médico CESM CV lo eleva al 80%-90% criticando los servicios mínimos abusivos.

"Para que me den la numeración he estado dos horas. Delante de mí había mucha gente. He venido para que me digan qué médico tengo porque me lo han cambiado", ha señalado Vicenta Boix. Por su parte, Manuel Mora, indicaba que "iba a preguntar si este miércoles iba a haber servicio o no, porque tengo médico para mañana y no me han atendido aún. Tengo el nº 238 y me faltan 10 o 12. Ya llevo un cuarto de hora", aseguraba Manuel Mora.

El centro de salud de Fernando el Católico de Castelló este martes. / GABRIEL UTIEL

Otro paciente, Guillermo Hernández, aseveraba que "me han dicho que están en huelga, que solo atienden a Urgencias. Venía a asistir a la cita con el médico de cabecera y vamos a ir al Hospital porque necesitamos cita urgente para el oncólogo".

En plena oleada de gripe

"He ido al centro de salud con mi hijo de año y medio, que está con gripe y fiebre, y tenía cita con el pediatra. Estaba esperando con otra chica, con su niño; tenía turno y todo, he preguntado y me han dicho 'Tu pediatra esta de huelga; estamos en servicios mínimos y tienes que ir a mostrador y decir que es una urgencia", ha señalado este usuario, que, finalmente, ha desistido, porque ya estuvo el lunes en Urgencias y venía a que la pediatra del niño lo viera. "Están con servicios mínimos", ha señalado.

Ramón Pechero, quien había acudido para que atendieran a su madre de 83 años por un sangrado de nariz, criticaba que solo haya una máquina para dar cita para todo el centro de salud y criticaba que para coger un número para que te atienda un médico de guardia ha esperado 55 minutos. "Tenemos 16 personas delante...., cuando te toque", señala

Encuesta en el centro de salud sobre la huelga de médicos. / Gabriel Utiel

"Total normalidad"

Otros pacientes, en cambio, no han notado la huelga. "Lo he oído en la radio. Venía por una analítica y me han atendido con normalidad", ha señalado Vicente Fernández. Por su parte, Mario Nadejde ha apuntado que "ni sabía que estaban en huelga. Tenía cita con el médico de cabecera y total normalidad", ha añadido. En la misma línea, Francisco Mir, ha subrayado que "he entrado ahora a preguntar al médico de cabecera y no ha habido ningún inconveniente. Me ha atendido con total normalidad".