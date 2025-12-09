Sin miedo a Hacienda: Seis contribuyentes de Castellón pleitean cada día para pagar menos impuestos

Las empresas y las familias afrontan cada año el pago de numerosos impuestos. IRPF, IVA, Sucesiones, Patrimonio... la lista es larga como también lo es la cifra de particulares y empresarios que plantan cara a la Administración porque no están conformes con la cantidad de dinero que tienen que pagar por el tributo o entienden que hay errores en el cálculo. Durante el último año, algo más de 2.000 contribuyentes de Castellón pleitearon contra Hacienda y lo significativo es que la mitad de quienes perdieron el miedo y reclamaron, acabaron con una victoria.

El Tribunal Económico-Administrativo (TEAR), órgano independiente adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de solucionar los conflictos tributarios entre contribuyentes y Administración, acaba de hacer pública la memoria del 2024. En Castellón, las reclamaciones ascendieron a 2.083, un 28% menos que un año antes, cuando la cifra ascendió a 2.884. En la Comunitat valenciana fueron 23.456 los contribuyentes que optaron por pleitear, mientras que en el conjunto del país la cifra ascendió a 196.442, un 18% menos que durante el ejercicio anterior.

¿ Y qué impuestos son objeto de más reclamaciones? En el territorio valenciano, el IRPF y los actos del procedimiento recaudatorio (incluida la vía del apremio o los recargos por retrasos en el abono de los tributo) lideran las demandas presentadas a lo largo del pasado año: 7.110 y 5.488, respectivamente. Les siguen los procedimientos vinculados a las tasas y tributos parafiscales (2.923) y al IVA (2.590). Cierran la lista de los gravámenes con más litigiosidad el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (1.395 reclamaciones) y los actos de la Administración Catastral (1.382).

Pero una cosa son las reclamaciones que llegan al TEAR de la Comunitat Valenciana y otra las demandas que se revuelven. En el territorio valenciano se solventaron 26.904 (algunas reclamaciones proceden de años anteriores) y, de ellas, 13.874 fueron estimadas total o parcialmente, es decir, se dio la razón al contribuyente.

Un organismo centenario

La tasa de respaldo del TEAR a las familias y empresas de la Comunitat es bastante más alta que la media nacional, que en el último año se quedó en el 41,2%.

Con más de cien años de historia, los TEAR constituyen un recurso especial para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración. Además del TEAR central, cada comunidad cuenta con un Tribunal Económico-Administrativo. En el caso del tribunal valenciano la sede está en València, aunque cuenta con delegaciones provinciales en Castellón (en el número 12 del Paseo Ribalta de la capital) y en Alicante.

Por norma general estos tribunales tienen un año de plazo para resolver las reclamaciones que presentan los contribuyentes. Si al final expira el plazo, se interpreta que las pretensiones de los ciudadanos quedan desestimadas, por lo que se puede subir al siguiente escalón del pleito y recurrir a la justicia ordinaria.