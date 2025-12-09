PortCastelló licita por 3,6 millones la obra clave que estructurará su nueva dársena sur

La Autoridad Portuaria de Castellón ha sacado a licitación, por un importe total de 3.599.776,69 euros, el vial paralelo a la plataforma ferroviaria, una de las obras más relevantes para el futuro desarrollo de la dársena sur. Con ello se inicia la urbanización de la zona de expansión del puerto, dado que dará acceso viario a las futuras concesiones y a la terminal intermodal interna del puerto.El proyecto, alineado con el plan director de PortCastelló, constituye un paso decisivo en la transformación operativa y logística de la dársena, diseñada para absorber el crecimiento previsto del tráfico y mejorar la eficiencia en el movimiento de mercancías.

La actuación contempla la ejecución del vial principal paralelo a la plataforma ferroviaria, que se integrará en una malla de nuevos viales, que permitirá articular el futuro flujo de mercancías de la terminal y las futuras concesiones que se implanten en este área. Estos viales crearán pastillas logísticas susceptibles de explotación por parte de concesionarios o de la propia Autoridad Portuaria, configurando un espacio con capacidad para atraer nuevas actividades económicas, garantizando la correcta distribución del tráfico y la operatividad de la futura terminal ferroviaria.

Crecimiento del tráfico

El proyecto recoge las futuras necesidades ante el crecimiento previsto en la dársena sur. Actualmente, esta zona mueve cerca de 9,5 millones de toneladas anuales, lo que se traduce en aproximadamente 250.000 vehículos pesados al año. El acceso a la dársena sur registra hoy una intensidad media diaria de 25.000 vehículos/día, de los cuales 1.400 son vehículos pesados.

La Autoridad Portuaria estima que, con la puesta en marcha de la planificación prevista para la dársena sur, estas cifras se duplicarán en los próximos años, alcanzando una intensidad media de 50.000 vehículos diarios, de ellos 2.800 pesados. El vial ahora licitado será uno de los ejes vertebradores para absorber este incremento de tráfico de una manera ordenada, fluida y segura.

Impulso a la intermodalidad

La construcción de este vial forma parte de una estrategia más amplia para desarrollar la terminal ferroviaria interna de PortCastelló, una infraestructura que permitirá reforzar la intermodalidad del puerto, diversificar servicios y mejorar la competitividad logística de la provincia. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que “esta obra supone dar un paso crucial porque estamos construyendo la estructura que permitirá que PortCastelló crezca de manera eficiente y con capacidad para atraer nuevos tráficos y actividades”.

Ibáñez ha recordado que “la dársena sur está llamada a convertirse en uno de los polos de crecimiento del puerto y tenemos que prepararla para eso”.

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria avanza en su proceso de modernización y ampliación de infraestructuras, preparando la dársena sur para convertirse en un espacio logístico de primer orden, capaz de responder a las demandas de la industria y el sector logístico.