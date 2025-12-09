Sanitat cifra en el 15% el seguimiento de la huelga de médicos y CESM la eleva al 80% tras criticar servicios mínimos abusivos en Castellón

La Conselleria de Sanitat ha cifrado en un 15% el seguimiento en la primera jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico CESM, que, por su parte, lo ha elevado al 80% aunque ha criticado los servicios mínimos abusivos. Una huelga que también tiene el soporte del Colegio de Médicos de Castellón y que se prolongará del 9 al 12 de diciembre. Desde Conselleria no han podido precisar cuántas citas han sido canceladas en Castellón como consecuencia de la huelga si bien en la Comunitat se han cancelado unas 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas.

Servicios mínimos abusivos

El presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, ha señalado este martes que el conseller "nos ha impuesto unos servicios mínimos abusivos, que a su vez han sido vulnerados por determinados jefes de servicio, gerentes y coordinadores". Ha criticado "la coartación de la libertad y el derecho de huelga" y que, si sumamos los servicios mínimos, "para nosotros el seguimiento estaría en torno al 80-90%, depende de los centros".

Respecto al posible impacto en la atención sanitaria, ha señalado que queremos que los pacientes se conciencien y creemos que eso está sucediendo. Según ha señalado, sus principales reivindicaciones son la jornada laboral (de 35 horas). "Un médico puede estar 23 horas y a las 23 horas tener que operar a un paciente o reanimar a un bebé o reanimar a un adulto o atender un caso urgente. Eso es una locura y nadie lo entiende. Y la sobrecarga laboral que se está sufriendo hoy en día supone que muchísimas mujeres, porque hoy en día son mayoría, estén afectadas por burnout", ha asegurado.

Estatuto marco

Asimismo, Calvente ha señalado que "igual que hay otros colectivos que reivindican su reclasificación, nosotros reivindicamos la nuestra". En cuanto al estatuto marco, ha criticado que hoy día las comunuidades lo que buscan es mano de obra altamente cualificada, pero muy mal pagada y muy explotada en cuanto a jornadas laborales y que ellos quieren un estatuto marco que tenga en cuenta la singularidad de nuestra profesión, el compromiso, la atención, la responsabilidad y la formación.

Por su parte, el presidente del colegio de médicos de Castellón, Carlos Vilar, ha señalado que "debemos movilizarnos en defensa de los derechos de todo el colectivo médico. Reivindicamos unas condiciones laborales dignas que el borrador del Estatuto Marco no contempla y es incluso perjudicial para la profesión médica. Este anteproyecto está poniendo en juego la calidad asistencial”.

Las palabras del conseller

Por su parte, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha lamentado que “en el Gobierno central, y en particular en el Ministerio de Sanidad, impere la improvisación y la falta de diálogo, lo que ha provocado el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo, todo por no negociar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios”.

“Por ello, invito a la ministra a reflexionar y a que retire el borrador y abra una negociación con todos para que la nueva norma sea fruto del consenso, entre colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, comunidades autónomas y Gobierno central”, ha añadido.