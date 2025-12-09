Cómo vencer barreras a través de la hostelería en Castellón: "Me siento preparada para trabajar en la cocina del hotel"
El Centro de Desarrollo Turístico de Castellón y la Fundación Síndrome de Down colaboran para impartir cursos de hostelería, como el de Atención en Sala, que combinan teoría y prácticas.
"Gracias a la formación me siento preparada para trabajar en la cocina del hotel donde he realizado mis prácticas". Quien así habla es Amparo, una de las alumnas de los cursos de hostelería impartidos en el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Castellón gracias a la colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Fundación Sín-drome de Down Castellón.
La entrega de diplomas de estos cursos ha tenido lugar este martes en el CDT, cuya directora Esther Labaig, ha destacado “la profesionalidad y el compromiso del alumnado que participa en este programa formativo, que demuestra que la inclusión es una oportunidad real para el sector turístico valenciano.
También compartió su experiencia José, uno de los alumnos graduados: "En el curso de Atención en Sala aprendí cómo atender a los clientes y luego lo puse en práctica durante mis semanas en el chiringuito Solé de la playa del Gurugú de Castellón”.
Colaboración de empresas
Los cursos de Atención en Sala y Operaciones Básicas de Catering, Restauración y Bar combinan formación teórica con prácticas en entornos reales de trabajo, realizadas en establecimientos de referencia del sector turístico y hostelero como Solé, Hotel Voramar, Cafetería Cupido, Restaurante Hermanos Zafón, Restaurante Arayero, Inturfood, El Rincón del Bocata, Casa García, Hotel Jai-me I y Hotel Intelier Rosa.
Una formación que abre puertas
Por su parte, la presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Carolina Ballester ha subrayado que “esta formación abre puertas reales al empleo, gracias a la metodología de Empleo con Apoyo que la Fundación pone al servicio de las empresas para crear equipos inclusivos y diversos”.
A lo largo de estos cursos y los que se han desarrollado en ediciones anteriores, los alumnos han resaltado que estos cursos les han dado la oportunidad de ganar confianza en ellos mismos, poder expandir sus conocimientos y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Sin embargo, también han subrayado la importancia de que las empresas colaboren confiando en las personas con discapacidad y les den la oportunidad de demostrar de aquello de lo que son capaces.
Sobre la fundación
La Fundación Síndrome de Down Castellón es una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a más de 300 personas con síndrome de Down y disca-pacidad intelectual a lo largo de toda su vida. Ofrece servicios especializados como Atención Temprana, Formación y Empleo, Centro Ocupacional, Atención Psicoeducativa, Envejecimiento Saludable, Ocio y Voluntariado, y Centro de Día.
