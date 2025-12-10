Alumnos de Medicina de la UJI se concentran en apoyo a la huelga de los médicos en Castellón
El estudiantado de Medicina de la UJI se solidariza con los médicos en huelga y convoca un paro académico para exigir mejores condiciones laborales y un estatuto propio
El estudiantado de Medicina de la Universitat Jaume I (UJI) se ha concentrado este miércoles a las puertas de la facultad en apoyo a los médicos en huelga para reivindicar un estatuto propio y en contra del borrador del Ministerio de Sanidad.
Paro académico
El alumnado ha convocado un paro académico, «por la necesidad imperiosa de solidarizarnos con el colectivo médico». Según el alumnado, entre otras medidas, «la reforma permitirá jornadas de 60 y 70 horas semanales, así como perpetuar un sistema de guardias obligatorias de 24 horas que no suponen ningún beneficio a los pacientes ni a los médicos, cosa que deriva inexorablemente en un empeoramiento de la conciliación familiar de los profesionales. Nosotros, como futuros médicos, hemos de apoyar a nuestros compañeros, alzando la voz conjuntamente con tal de conseguir unas condiciones laborales justas para ellos y, por ende, para nosotros».
El Consejo de Estudiantes del Grado, respaldado por la Junta Permanente del Consejo del Estudiantado, ha pactado con decanato que las actividades evaluativas previstas para esta semana, no se tengan en cuenta ni supongan un perjuicio académico para el alumnado que se acoja a su derecho de realizar paro. Además, este jueves estarán en la manifestación convocada a las puertas del Hospital General de Castelló.
