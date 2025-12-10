La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón

A la huelga de médicos convocada esta semana por el Sindicato Médico CESM con el apoyo del colegio de médicos de Castellón se sumará este jueves una huelga educativa en contra de los recortes en la enseñanza. Además, se han convocado concentraciones en ambos sectores. La Conselleria de Sanitat ha valorado este lunes en un 15% el seguimiento de los paros mientras que el CESM los ha cuantificado entre el 80 y el 90%, que han obligado a cancelar 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas en la Comunitat. En el caso de la capital de la Plana, la huelga se ha visto agravada por el retorno del puente y la oleada de infecciones respiratorias.

Huelga educativa

La huelga educativa convocada para este jueves por los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO cuenta con el apoyo de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic en favor de la lengua, unas condiciones laborales dignas, mejores infraestructuras educativas y mejoras salariales. Además de los paros, se han hecho llamamientos a las concentraciones que, en Castellón, se harán a las 9.30 horas ante la dirección territorial de Educación y una manifestación a las 12.00 horas desde la plaza de las Aulas.

Movilizaciones este 11 de diciembre en Castellón / Movilizaciones en el sector educativo

Concentraciones de los médicos

Por su parte, el sindicato CESM ha convocado concentraciones este jueves a las 11.00 horas a las puertas de los hospitales de la provincia de Castellón en el marco de la huelga de profesionales de la Medicina. La principal reivindicación es un Estatuto Propio para el personal médico y unas condiciones laborales dignas así como una reclasificación de los grupos profesionales.

Reacciones a la huelga

Encuesta a los usuarios de un centro de salud de Castellón sobre cómo les ha afectado la huelga / Gabriel Utiel

La afectación de la huelga del personal médico ha sido desigual. "He ido al centro de salud con mi hijo de año y medio, que está con gripe y fiebre, y tenía cita con el pediatra. Estaba esperando con otra chica, con su niño; tenía turno y todo, he preguntado y me han dicho 'Tu pediatra esta de huelga; estamos en servicios mínimos y tienes que ir a mostrador y decir que es una urgencia", ha señalado este usuario, que, finalmente, ha desistido, porque ya estuvo el lunes en Urgencias y venía a que la pediatra del niño lo viera. "Están con servicios mínimos", ha señalado.

Ramón Pechero, quien había acudido para que atendieran a su madre de 83 años por un sangrado de nariz, criticaba que solo haya una máquina para dar cita para todo el centro de salud y lamentaba que para coger un número para que te atienda un médico de guardia ha esperado 55 minutos. "Tenemos 16 personas delante...., cuando te toque", señalado.

En cambio otros no la han percibido. "Lo he oído en la radio. Venía por una analítica y me han atendido con normalidad", ha señalado Vicente Fernández. Por su parte, Mario Nadejde ha apuntado que "ni sabía que estaban en huelga. Tenía cita con el médico de cabecera y total normalidad", ha añadido. En la misma línea, Francisco Mir, ha subrayado que "he entrado ahora a preguntar al médico de cabecera y no ha habido ningún inconveniente. Me ha atendido con total normalidad".

Paro académico del grado de Medicina

Mientras, el estudiantado de Medicina de la UJI ha convocado un paro académico del Grado de Medicina, "por la necesidad imperiosa de solidarizarnos con el colectivo médico, quienes actualmente se encuentran en protestas contra el borrador del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud con una huelga general convocada del 9 al 12 de diciembre. Según ha argumentado el estudiantado, entre otras medidas, "la reforma permitirá jornadas de 60 y 70 horas semanales, así como perpetuar un sistema de guardias obligatorias de 24 horas que no suponen ningún beneficio a los pacientes ni a los médicos, cosa que deriva inexorablemente en un empeoramiento de la conciliación familiar de los profesionales. Nosotros, como futuros médicos, hemos de apoyar a nuestros compañeros, alzando la voz conjuntamente con tal de conseguir una condiciones laborales justas para ellos y, por ende, para nosotros. Gracias a la insistencia del Consejo de Estudiantes del Grado de Medicina, respaldado por la Junta Permanente del Consejo del Estudiantado, hemos logrado pactar con decanato que las actividades evaluativas que estaban previstas para esta semana, no se tengan en cuenta ni supongan un perjuicio académico para el alumnado que se acoja a su derecho de realizar paro. Es por este concilio, por el que gran parte del estudiantado se verá involucrado en la manifestación que hay prevista para el jueves día 11 de diciembre en la puerta del Hospital General de Castellón.