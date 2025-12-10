La huelga de médicos cancela 2.800 citas en Castellón en dos jornadas

La huelga de los médicos para exigir un estatuto propio frente al borrador del Ministerio de Sanidad encara este miércoles su segunda jornada con un seguimiento similar al del lunes y de cancelaciones, que se calculan en 28.000 citas en toda la Comunitat, de las que un 10% corresponderían a la provincia de Castellón.

Bárbara del Mazo, vocal del colegio de Médicos de Castellón explica que a los afectados por las cancelaciones «se les vuelve a recitar. Hay un mostrador de citación y se les vuelve a contactar para darles cita para más adelante».

Según fuentes de la Conselleria de Sanitat, el porcentaje de seguimiento en la provincia de Castellón ha sido del 16,36% frente al 18,7% del lunes. Una proporción ligeramente superior a la de la Comunitat, que fue del 15,06% el martes.

El Sindicato Médico CESM CV, por contra, lo sitúa el 90% en hospitales y entre el 70 y 75% en centros de salud. «La valoración es muy positiva, porque la sociedad se está concienciando de cuál es el problema real que han querido ocultar los políticos durante décadas. Los médicos por fin se han unido y a pesar de los servicios mínimos y abusivos, que hemos impugnado en sede judicial, el seguimiento está siendo mayoritario, porque el colectivo está muy concienciado con la necesidad de un cambio que respete la salud del facultativo, porque es hora de que alguien cuide a quien le cuida», señaló Alejandro Calvente, presidente de CESM CV.

Alumnado de la UJI se suma al paro

Asimismo, el estudiantado de la UJI también ha convocado un paro académico del Grado de Medicina, «por la necesidad imperiosa de solidarizarnos con el colectivo médico». Según ha argumentado el estudiantado, entre otras medidas, «la reforma permitirá jornadas de 60 y 70 horas semanales, así como perpetuar un sistema de guardias obligatorias de 24 horas que no suponen ningún beneficio a los pacientes ni a los médicos, cosa que deriva inexorablemente en un empeoramiento de la conciliación familiar de los profesionales. Nosotros, como futuros médicos, hemos de apoyar a nuestros compañeros, alzando la voz conjuntamente con tal de conseguir una condiciones laborales justas para ellos y, por ende, para nosotros. El Consejo de Estudiantes del Grado, respaldado por la Junta Permanente del Consejo del Estudiantado, ha logrado pactar con decanato que las actividades evaluativas previstas para esta semana, no se tengan en cuenta ni supongan un perjuicio académico para el alumnado que se acoja a su derecho de realizar paro.

Doble cita, educativa y sanitaria

Además, este jueves se han convocado concentraciones que tendrán lugar a las 11.00 horas a las puertas de los hospitales castellonenses en una jornada en la que a la huelga médica se sumará la educativa. El paro en la enseñanza ha sido convocado para este jueves por los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO. Con el apoyo de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic la iniciativa reivindica la lengua valenciana, unas condiciones laborales dignas, mejores infraestructuras educativas y mejoras salariales. Además habrá una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde la plaza de las Aulas de Castelló.