Internxt, la tecnológica participada por Juan Roig, planta cara a ChatGPT: lanza su propia IA más privada y ética

La tecnológica Internxt, de origen castellonense y participada por Juan Roig o Telefónica, planta cara a ChatGPT con el lanzamiento de su propia inteligencia artificial, diseñada como una alternativa éitca y segura a otras herramientas ya existentes en el mercado.

Bautizada como Internxt AI, su modelo prioriza la privacidad del usuario, el anonimato total y el cumplimiento estricto de las normativas europeas, ofreciendo una experiencia de IA accesible, soberana y libre de vigilancia masiva.

Protección del usuario

Según explican desde la compañía, ganadora en 2020 del galardón a la mejor Empresa Joven en los premios Empresa del Año de Mediterráneo, el lanzamiento está alineado con el intento de posicionar Internxt como marca líder en proteger al usuario en internet, proporcionándole una suite alternativa a la de los gigantes americanos. De hecho, la empresa es conocida por su apuesta por la soberanía y privacidad del dato, contando con los más altos estándares y certificaciones y habiendo sido galardonada por la Agencia Española de Protección des Datos con el premio a Mejor Startup.

"Internxt AI representa el futuro de la IA europea: accesible para todos, pero sin compromisos en privacidad", declara el CEO y fundador de Internxt, Fran Villalba Segarra, con raíces en la Vall d'Uixó. "Hemos trabajado duro para poder ofrecer un modelo robusto, europeo, de código libre, y que represente un avance para la sociedad de hoy, con más de veinte mil millones de parámetros que ofrecen respuestas rápidas, independientes, precisas y libres de sesgo. Es hora de que Europa lidere la revolución de la IA con valores éticos en el núcleo", ha señalado.

Entre las características de su inteligencia aritficial, como detallan, figura que es una solución nativa de la Unión Europea y está desarrollada íntegramente en servidores europeos. También garantiza que todos los datos permanezcan en terrotiro europeo y, a diferencia de competidores estadounidenses, no rastrea, no vende datos ni requiere cuentas vinculadas, permitiendo interacciones completamente anónimas. Asimismo, no guarda nada de lo que se le comparte con ella.

Opción privada y soberana

Desde la compañía inciden en que la mayoría de inteligencias artificiales que se usan a diario como ChatGPT, Gemini o Copilot almacenan y reutilizan nuestros datos para entrenar modelos o nutrir ecosistemas publicitarios, sin embargo Internxt AI rompe con esa lógica, ofreciendo una experiencia 100% privada, anónima y soberana, donde la información del usuario nunca se guarda ni se comparte.

Su tecnología se apoya en una infraestructura de seguridad única, con cifrado de extremo a extremo y conocimiento cero, que impide incluso a la propia empresa acceder a los archivos del usuario. Además, Internxt ha integrado cifrado poscuántico, basado en el algoritmo Kyber 512 aprobado por el NIST, diseñado para resistir futuros ataques de computación cuántica. “No basta con reaccionar, hay que anticiparse”, señala Villalba.