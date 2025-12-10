Pérez Llorca garantiza continuidad en los grandes proyectos del Consell para Castellón

"Tenemos que ser continuistas". Así ha dejado claro el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, su hoja de ruta de cara al 2026 respecto a los proyectos y las inversiones previstas en la provincia de Castellón a desarrollar por parte de la administración autonómica que había activado su predecesor en el cargo, Carlos Mazón.

"Hay muchísimas acciones que adoptó el gobierno de la Generalitat muy positivas para la Comunitat", ha defendido el jefe del Consell sobre el legado del ejecutivo de Mazón ante los medios de comunicación en el acto de Navidad de la patronal hotelera Hosbec, que se ha celebrado este miércoles en Castelló y que supone su primera visita a la provincia desde que asumió el cargo.

Allí, además del presidente de Hosbec, Fede Fuster, y de su dirigente de Castellón, Javier Gallego, ha estado acompañado por cargos como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el vicepresidente provincial Andrés Martínez o la consellera de Turismo, Marián Cano.

De impuestos a educación

En concreto, Pérez Llorca ha detallado que "voy a ser muy continuista bajando impuestos, que también se bajan en esta provincia, apostando por esa enseñanza universal y gratuita de cero a tres años y vamos a trabajar para que aquellos estudiantes universitarios en su primer año de carrera que aprueben tengan las tasas pagadas", ha señalado.

Más centrado en la economía castellonense, el president ha apostado por "hacer un plan especial para la agricultura y la pesca y seguir ayudando al sector cerámico de la provincia". También, en materia de infraestructuras, el máximo dirigente autonómico ha ejemplificado en que el continuismo por el que apuesta se traducirá en "seguir trabajando en la ampliación de la ronda que tanto requiere la ciudad de Castelló, en la extensión de las líneas del TRAM o en muchísimas infraestructuras que estaban previstas, como puede ser el Hospital General de Castellón".