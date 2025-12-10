Pérez Llorca garantiza continuidad en los grandes proyectos del Consell para Castellón
El president asegura que el nuevo ejecutivo autonómico seguirá la línea de Mazón y trabajará en la ampliación de la ronda de Castelló, el TRAM o el desarrollo del nuevo Hospital General Universitario
"Tenemos que ser continuistas". Así ha dejado claro el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, su hoja de ruta de cara al 2026 respecto a los proyectos y las inversiones previstas en la provincia de Castellón a desarrollar por parte de la administración autonómica que había activado su predecesor en el cargo, Carlos Mazón.
"Hay muchísimas acciones que adoptó el gobierno de la Generalitat muy positivas para la Comunitat", ha defendido el jefe del Consell sobre el legado del ejecutivo de Mazón ante los medios de comunicación en el acto de Navidad de la patronal hotelera Hosbec, que se ha celebrado este miércoles en Castelló y que supone su primera visita a la provincia desde que asumió el cargo.
Allí, además del presidente de Hosbec, Fede Fuster, y de su dirigente de Castellón, Javier Gallego, ha estado acompañado por cargos como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el vicepresidente provincial Andrés Martínez o la consellera de Turismo, Marián Cano.
De impuestos a educación
En concreto, Pérez Llorca ha detallado que "voy a ser muy continuista bajando impuestos, que también se bajan en esta provincia, apostando por esa enseñanza universal y gratuita de cero a tres años y vamos a trabajar para que aquellos estudiantes universitarios en su primer año de carrera que aprueben tengan las tasas pagadas", ha señalado.
Más centrado en la economía castellonense, el president ha apostado por "hacer un plan especial para la agricultura y la pesca y seguir ayudando al sector cerámico de la provincia". También, en materia de infraestructuras, el máximo dirigente autonómico ha ejemplificado en que el continuismo por el que apuesta se traducirá en "seguir trabajando en la ampliación de la ronda que tanto requiere la ciudad de Castelló, en la extensión de las líneas del TRAM o en muchísimas infraestructuras que estaban previstas, como puede ser el Hospital General de Castellón".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio brusco en Castellón: Este es el sorprendente tiempo que Aemet predice para el puente
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Castellón mantiene su peso en el Consell: Pérez Llorca ficha a Elena Albalat tras la salida de Merino
- ¿Quién es Elena Albalat, la castellonense que asume la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia?
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
- Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón
- El belén gigante con el que la Diputación de Castellón encenderá la Navidad