Pérez Llorca y Pedro Sánchez se reunirán el 17 de diciembre para abordar la reconstrucción

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, para abordar la necesidad de una mayor colaboración entre las administraciones públicas con el fin de agilizar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la dana.

Así lo ha confirmado este miércoles ante los medios de comunicación en el acto de navidad de la patronal hotelera Hosbec que se celebra en Castelló. "El primer tema que dije cuando fui investido presidente es la coordinación en las labores de reconstrucción", ha señalado el jefe del Consell, quien ha defendido que "no puede entender la sociedad que en una situación de crisis y después de una tragedia tan importante como la dana, haya pasado tanto tiempo sin que el gobierno de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España se reúnan para coordinarse".

"Es una mala imagen que damos a toda la sociedad y creo que esto tiene que cambiar", ha añadido Pérez Llorca, señalando que "de ahí mi petición al Gobierno de España de que tuviésemos una reunión lo antes posible y que podamos afrontar de forma coordinada a las labores de reconstrucción".

Otros asuntos

Sin embargo, el president ha asegurado que aprovechará el encuentro "para reivindicar aquellas necesidades que tiene nuestra tierra, que tiene la Comunitat Valenciana y que necesitamos que se solventen de inmediato, como es el grave problema del agua, o también el grave problema de la financiación". No faltarán tampoco "cuestiones energéticas que está padeciendo también el sector de la cerámica aquí en Castellón".

A ello ha añadido la petición de regularidad en los pagos extraordinarios del FLA y que existiese un fondo de nivelación para la Comunitat, o las "cuestiones energéticas que está padeciendo también el sector de la cerámica aquí en Castellón"