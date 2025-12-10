La plantilla del Consorcio de Bomberos de Diputación de Castellón coge músculo con 63 profesionales más

La plantilla del Consorcio de Bomberos de Diputación de Castellón coge músculo. La llegada de 63 nuevos profesionales permitirá aliviar turnos, reforzar parques y mejorar los tiempos de respuesta en una provincia donde las emergencias no entienden de horarios. La incorporación se reparte por los cuatro parques profesionales y supone un impulso largamente reclamado por las plantillas. Una incorporación que se suma a la apuesta inversora, pues contará con un presupuesto de 25,36 millones de euros para 2026. Ya este año se han llevado a cabo inversiones para mejorar sus recursos.

El Consorcio Provincial de Bomberos suma así un refuerzo considerable tras años de presión asistencial. Los nuevos profesionales ya están integrados en los distintos turnos y, según apuntan desde la Diputación, el objetivo es claro: que los 135 municipios de Castellón cuenten con un servicio “más rápido y eficaz”.

La llegada de estos efectivos no solo incrementa el número total de bomberos, sino que también alivia la carga de trabajo y permite recuperar descansos y ritmos laborales más sostenibles.

El diputado de bomberos, David Vicente, con algunos efectivos del Consorcio Provincial. / DIPUTACIÓN

Así se distribuirán los efectivos

De los 63 nuevos bomberos, 22 acaban de completar su formación en el IVASPE, mientras que los otros 41 proceden de bolsa. Su destino final ha quedado distribuido entre los cuatro parques profesionales de la provincia:

21 en el parque de la Plana Baixa–Maestrat

en el parque de la Plana Baixa–Maestrat 10 en la Plana Alta

en la 15 en la Plana Baixa

en la 17 en Alto Palancia

Con ello, la capacidad operativa de la red provincial mejora en un punto especialmente sensible: la reducción de los tiempos de respuesta, donde cada minuto cuenta. También se amplían turnos y se refuerza la presencia en zonas con mayor carga de avisos.

Las 24 horas, 365 días

El diputado de Bomberos, David Vicente, subraya que el refuerzo llega para “proteger a los municipios y evitar una mayor carga de trabajo sobre los equipos”. Recuerda además que los parques funcionan “las 24 horas del día, los 365 días del año”, y que fortalecer el servicio es esencial para que los profesionales puedan actuar “en las mejores condiciones posibles”.

“Nuestra prioridad es garantizar la protección de nuestros 135 municipios y seguir construyendo una provincia más segura y más preparada"

En una provincia marcada por incendios forestales, rescates y emergencias de todo tipo, la incorporación de estos 63 bomberos supone un balón de oxígeno para un sistema que demanda estabilidad y recursos. Y, sobre todo, un paso para garantizar que cualquier llamada al 112 encuentre una respuesta rápida al otro lado.