El Port de Castelló prova un nou catamarà robòtic 'made in UJI': per a què el vol?
El sistema autònom forma part del projecte 'Carmen' que explora el desplegament autònom i automàtic d'un tàndem robòtic d'equips de superfície i un altre equip submarí per a vetllar per les infraestructures marines
Sumar sinergies i transferir coneixements de l'universitat al Port i del Port al campus públic. El Centre d'Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (Cirtesu) de la Universitat Jaume I de Castelló ha realitzat recentment, amb el suport de PortCastelló, les primeres proves d'un nou robot autònom, teledirigible, de superfície de tipus catamarà que facilitarà el desplegament i recollida d'un robot submarí sense fils per a la inspecció, manteniment i reparació de xarxes de piscifactoria o altres infraestructures marines en un futur pròxim. I ho fan després de més d'un any de treball i proves en tancat, al nou edifici del campus, i a cel obert, en les aigües mediterrànees de Castelló.
Aquest sistema forma part de les tasques del projecte 'Carmen' (Cooperativa Autònoma en Xarxa Robòtica per a Manteniment, i Manipulació Avançada), finançat pel programa «Projectes de generació de coneixement» de l'Agència Estatal de Recerca del Govern d'Espanya, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona. L'objectiu conjunt és explorar el desplegament autònom i automàtic d'un tàndem robòtic format per un robot de superfície i un robot submarí.
En la universitat pública de Castelló, l'estudi de cas se centra en el suport i la millora de la seguretat i benestar animal en el manteniment, inspecció i reparació de xarxes de piscifactories utilitzant aquest sistema robòtic cooperatiu. L'ús de solucions autònomes i teleoperades busca millorar la seguretat per al personal, així com minimitzar l'impacte sobre els animals i el medi marí.
Les proves realitzades en el Port de Castelló han suposat una fita important per al grup d'investigació IRsLAB (integrat en CIRTESU), ja que han permès al robot de superfície —un catamarà d'aproximadament 3,2 m x 1,4 m— teleoperar-se amb èxit a distància. S'ha comprovat la potència i resposta dels motors, la capacitat i autonomia de les bateries i el correcte funcionament del sistema de navegació i control remot.
Recuperen'un robot submarí... i un tresor?
Aquestes proves han confirmat la robustesa de la plataforma i la seua idoneïtat com a base per a les properes fases del projecte, en què es farà un treball específic en el desplegament i recuperació del robot submarí del mateix catamarà, d'una manera progressivament més automatitzada.
La realització de les proves en el Port de Castelló ha sigut possible gràcies a l'estreta col·laboració entre IRSLAB—CIRTESU i l'Autoritat Portuària de Castelló, una cooperació que l'equip investigador considera clau per a passar d'entorns controlats de laboratori a escenaris reals i representatius d'ús. PortCastelló ha proporcionat les infraestructures i les condicions necessàries perquè aquestes proves es facen en un entorn operatiu realista i apropar així la tecnologia a la seua futura aplicació industrial.
Aquesta recerca s'emmarca en el projecte PID2023-149910OB-C32, finançat pel MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER/UE, dins del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i Innovació 2021-2023, en el marc dels subprojectes del projecte TANDEM.
