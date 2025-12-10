Sube la incidencia de los virus respiratorios en Castellón

La incidencia de los virus respiratorios ha aumentado en la provincia de Castellón en la última semana, según se desprende del último boletín del Sistema de Vigilancia Sivira (del 1 al 7 de diciembre).

Así, en las comarcas centrales de Castellón la afectación se sitúa entre 1.000 y 1.200 casos por cien mil habitantes, cuando hace siete días era de 800 a 1.000. El resto de la provincia está entre 800 y 1.000 casos. La situación ha empeorado también en el norte y el sur, ya que siete días atrás estaban entre 600 y 800. El departamento de la Plana, que ya estaba entre 800 y 1.000, se mantiene estable.

A la izda. incidencia en la última semana y a la derecha, casos la semana anterior. / SIVIRA

La situación es peor que la del año pasado, en que, por las mismas fechas, el departamento de la Plana, que era el que peor estaba, se situaba entre los 800 y mil casos.

Incidencia la semana 49 en 2024 / SIVIRA

Asistencia sanitaria

Según informan fuentes del sindicato CCOO, «hay un aumento de incidencia tanto de gripe como de covid que hace que haya un repunte en la asistencia sanitaria en puertas de urgencia», al que se ha sumado también el incidente de este fin de semana del Punto de Atención Continuada de Trullols donde un conato de incendios obligó al cierre temporal del PAC. Por ello, recuerdan la recomendación de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios.

Aun así, desde CSIF señalan que la situación tanto en centros de atención primaria como en urgencias hospitalarias es hoy mejor que la semana pasada y que no hay colapso de las urgencias: incluso hay mayor disponibilidad de camas, al menos en Castellón.

El doble que la autonómica

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) ha repuntado en la última semana en la Comunitat con 1.192,5 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 923,3 casos de la semana anterior. La media autonómica dobla la estatal, de 643 casos. La incidencia de la gripe se ha más que duplicado en ese periodo al pasar de 110,8 casos por 100.000 habitantes a 234,9 casos en la primera semana de diciembre, lo que supone un crecimiento del 112%.

En el conjunto de la Comunitar, mientras, ha subido la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves hasta situarse en 18,5 casos por cada cien mil personas, frente a los 15 de la semana anterior, según el boletín Sivira.

Peor que el año pasado

Este dato supone superar el pico de la gripe de la temporada pasada cuando la curva creció hasta los 1.184,6 puntos. Sin embargo, la gran diferencia es que este dato se registró en la cuarta semana de enero, un mes después de las Navidades, un periodo que sirve todos los años para disparar los contagios debido al aumento de las reuniones sociales, y no a principios de diciembre cuando aún resta lo peor de la temporada de contagios. Es decir que la explosividad de esta temporada de invierno está siendo, por el momento, mucho mayor que la del pasado año, como se observa al comparar las dos curvas de incidencia. Mientras que la de hace 12 meses fue más progresiva, la actual es mucho más pronunciada y se acerca casi a ser vertical.