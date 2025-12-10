Suprimir oferta ilegal, 'no' a la tasa turística y la IA para ganar competitividad: la hoja de ruta de los hoteles para 2026

Suprimir la oferta ilegal, reiterar el rechazo a la tasa turística e incorporar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) para ganar competitividad son los tres grandes de actuación que el sector hotelero de Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana, a través de la patronal Hosbec, trabajará durante el 2026.

Así lo ha trasladado el presidente de la entidad, Fede Fuster, durante su intervención en el acto de Navidad, celebrado en el Hotel Jaime I de Castelló. Fuster, sobre esos tres grandes ejes, ha profundizado afirmando que "el sector no puede permanecer indiferente ante el deterioro de la percepción social del turismo y se declara parte de la solución en el debate vivienda-turismo", por lo que "exigirá implacablemente la eliminación de la oferta ilegal y descontrolada y que los municipios reclamen competencias de inspección y sanción para garantizar las mismas reglas de juego para todos".

Financiación ajustada a la población flotante

Los hoteleros también han mantenido que reiterarán su negativa a aplicar tasas turísticas en el 2026 y también de cara a futuros programas electorales. Sin embargo, en este sentido han defendido ponerse al lado de los municipios para reclamar al Gobierno central el reconocimiento de la población flotante en la financiación municipal.

“Hosbec y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) liderarán la dotación de herramientas y conocimiento para que la inteligencia artificial mejore la competitividad respetando y mejorando nuestra hospitalidad y factor humano", ha comentado sobre el tercer eje de actuación.

Mientras, sobre los hitos internos a llevar a cabo por parte de las empresas, Fuster ha aludido a la fidelización del talento, para lo que ha puesto como ejemplo la firma del convenio colectivo de la hostelería de Castellón. También la sostenibilidad, de la que "otros sectores hablan y nosotros practicamos". Y, por último, se pone sobre la mesa la desestacionalización, como un objetivo "vital" para el sector, especialmente en Castellón.

Autoridades, en el acto de Hosbec en Castellón. / MEDITERRÁNEO

El presidente de Hosbec, sobre el 2025, ha puesto de manifiesto que el sector "ha dejado de contar personas, ha dejado atrás la dictadura del volumen para abrazar la cultura del valor" y que los resultados de este año aunque han sido muy buenos, están marcados por la transformación cualitativa que se ha traducido en “una notable mejora en la rentabilidad media por habitación”.

"Impuesto recaudatorio sin sentido"

Mientras, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la colaboración entre el ejecutivo valenciano y el sector turístico para que “la Comunitat Valenciana siga siendo uno de los mejores destinos turísticos del mundo”.

Además, en su intervención, el jefe del Consell ha avalado la supresión en su día de la tasa turística en la Comunitat Valenciana, a la que ha calificado como "un impuesto recaudatorio sin ningún sentido"

Además, ha hecho referencia a la colaboración entre la Generalitat y los empresarios del sector turístico para “seguir trabajando en medidas efectivas y eficientes”, al tiempo que ha señalado que este apoyo se traduce en una “apuesta clara por la calidad y la excelencia”.

Posicionamiento o potenciar el aeropuerto

Por otra parte, el máximo dirigente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, ha repasado la labor desarrollada por la entidad en la provincia y su apuesta por potenciar infraestructuras como el aeropuerto o el esfuerzo para posicionar la provincia en el mercado.

Mientras, el vicepresidente de la Diputación Andrés Martínez ha instado a la Generalitat a seguir apostando por el bono turístico y ha agradecido al sector su colaboración para desarrollar las políticas turísticas desde la "cogobernanza".

“El turismo es, y debe seguir siendo uno de los pilares donde se base la que hemos llamado la tercera transformación de Castellón’”, ha asegurado la alcaldesa Begoña Carrasco, quien ha invitado a las empresas turísticas “a sumarse a esta transformación hoy mismo, porque para cumplir nuestro objetivo Castellón quiere ir de la mano de otras instituciones como la Generalitat, como la Diputació de Castelló. Y también junto a todos vosotros, profesionales y empresas del sector turístico, del sector hotelero de nuestra ciudad y comarcas”.