Alejandro Calvente, Sindicato Médico, en Castellón: Un médico de atención primaria puede atender hasta 60 pacientes en una mañana

Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM CV, es tajante sobre las condiciones laborales que repercuten en la calidad asistencial que reciben los pacientes en atención primaria. "El extremo es sobre todo en Primaria con agendas abiertas es que se cita a 35 pacientes pero se tiene que atender a todo el que viene y se llegan a atender a 60 pacientes en una mañana, es imposible atender bien a una persona así", asevera Calvente, al término de la concentración en la que han participado alrededor de 300 facultativos a las puertas del Hospital General de Castellón para reivindicar un estatuto propio que reconozca la especificidad de la profesión.

Un problema real de la sanidad pública

Calvente ha señalado que el seguimiento de la huelga se sitúa entre el 80 y el 90% a pesar de haber sufrido unos servicios mínimos abusivos de un 50% de trabajo. "Esto es una marea ante un problema real de la sanidad pública española y los políticos tienen que dejar de mirar a otro lado", ha indicado, para añadir que los médicos "trabajamos muchas más horas, con mucha presión y responsabilidad. En una guardia podemos estar 24 horas. No puede ser que esto no compute para la jubilación, que no se pague como una hora normal, que seamos los únicos que no tenemos ni turnicidad ni peligrosidad", ha añadido.

Éxodo al extranjero

En la concentración han participado también estudiantes de Medicina de la Universitat Jaume I. "La gente joven es la que más nos está pidiendo un cambio. Han salido fuera, hablan idiomas, y cuando pasan por consultas haciendo prácticas muchos se plantean que el Mir ni lo quieren hacer aquí o cuando lo hacen dicen que no se van a quedar. Quieren trabajar, cuidar el paciente, pero también quieren vivir y no vivir su familia, salud o amigos por un trabajo en el que se las explota", ha añadido.

Concentraciones de médicos, de norte a sur de Castellón / Mediterráneo

Además, Calvente ha recordado que las condiciones laborales en países europeos son mejores que las de España, lo que favorece la fuga de profesionales a otros países: "El colegio de médicos recibe constantemente ofertas de Francia, Inglaterra, Andorra que triplican el sueldo de aquí, y se mejoran las condiciones laborales, se limita el número de pacientes que tiene que ver en consulta y el número de horas que tiene que trabajar en un mes. "No es normal que un médico tenga que trabajar 80 o 90 horas semanales y el descanso sea ya veremos si te dejamos. Algo que provoca en médicos jóvenes que son principalmente mujeres, el burn out, que es una plaga entre las médicos jóvenes en nuestro país", ha concluido.

Apoyo del colegio de médicos

Por su parte, Carlos Vilar, presidente del colegio de médicos de Castellón, ha señalado que "estamos trabajando en el siglo XXI con un estatuto y condiciones del siglo XIX, pues ha cambiado la presión asistencial, la gente es más mayor, hay más pacientes y son mas complejos pero estamos trabajando igual que hace cien años. Esto tiene que cambiar".

En ese sentido, ha señalado el apoyo del colegio a la huelga convocada por el sindicato CESM-CV: "A los facultativos se los sobrecarga con guardias interminables, muchas horas de trabajo, muchos pacientes, horas semanales por encima de la media, lo que repercute en el rendimiento y la calidad asistencial. Y además, indica que el estatuto propuesto por el Ministerio de Sanidad no da ninguna solución".