Cambio de tiempo en Castellón: la lluvia volverá el fin de semana a todos los rincones de la provincia

Cambio de tiempo en Castellón. Después de semanas con circulaciones de viento de poniente y tramontana, a partir de mañana por la tarde gira el viento a levante y gregal, con recorrido marítimo, lo que dará lugar a más nubosidad y a precipitaciones durante el fin de semana. Este es el parte que publica la Agencia Estatal de Meteorología en su perfil de X (antiguo Twitter).

De esta forma, la Aemet prevé que el tiempo en la provincia de Castellón experimente un notable aumento de la inestabilidad durante el próximo fin de semana, con episodios de lluvia que podrían afectar principalmente al sábado y al domingo. Este cambio en la situación meteorológica responde a la llegada de sistemas frontales que dejarán precipitaciones, aunque no se espera que sean intensas, al menos en comparación con episodios más extremos registrados en años anteriores. La tendencia apunta a que las lluvias podrían ser más persistentes en el interior de la provincia y en áreas montañosas, mientras que en la franja costera las precipitaciones serán más débiles y con intervalos de sol y nubes.

La lluvia estará presente en toda la provincia durante la jornada del sábado / Aemet

Agua por todos los rincones

La lluvia será protagonista en prácticamente todos los rincones de la provincia, sin excepción. La probabilidad de precipitaciones en Castellón para la jornada del sábado se sitúa entre el 75 y el 90%, tal y como informa la Aemet. Los valores más altos corresponden a la parte sur de, mientras que en el norte hay alguna zona con el 65%. Las probabilidades descenderán hasta el 50% para el domingo.

Probabilidad de precipitaciones en la jornada del sábado en Castellón / Aemet

Sin alertas, de momento

Por el momento no existe ninguna previsión para activar la alerta en Castellón, pero los servicios meteorológicos instan a la ciudadanía a consultar las actualizaciones de AEMET, ya que la evolución de los fenómenos meteorológicos en esta época del año puede variar con rapidez conforme se actualicen los modelos de predicción.

Las temperaturas, en descenso

En cuanto a las temperaturas, Castellón será testigo durante el fin de semana de una nueva bajada de los termómetros. En este escenario las diferencias entre la costa y el interior se harán muy patentes en la provincia. Pues el sábado las máximas serán de 17 grados y mínimas de 12 grados, en el litoral; y en el interior los registros serán de 11 y 5, respectivamente. Para la jornada dominical, las temperaturas experimentarán otro ligero descenso con valores de 15 y 12 grados en las localidades costeras; y de 10 y 4 grados, en el interior.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para el domingo / Aemet

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: