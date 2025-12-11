Castellón cuadruplica en 10 años los casos activos de violencia de género

La violencia de género sigue golpeando con fuerza a la provincia de Castellón. Lejos de remitir, las cifras muestran una realidad que se agrava año tras año. En apenas una década, los casos activos registrados en el sistema Viogen se han multiplicado por cuatro, pasando de 703 a 2.262 casos a noviembre de 2025. Detrás de cada número hay una mujer que necesita protección, atención y una red institucional que no siempre llega a tiempo.

El aumento no es exclusivo de Castellón. En España, los casos bajo seguimiento policial se han duplicado en diez años, de 51.641 en 2015 a 103.973 en 2025. Sin embargo, el salto en la provincia es especialmente severo y revela una tendencia que preocupa a los profesionales que trabajan en primera línea.

Un perfil claro… y víctimas invisibles

El perfil mayoritario de las mujeres que sufren violencia de género en Castellón es el de una española de entre 31 y 45 años. En esta franja se concentran 1.209 casos, más de la mitad del total. Le siguen las mujeres de 46 a 64 años (697 casos) y las jóvenes de 18 a 30 años (679), un dato que confirma que la violencia machista sigue afectando con fuerza a las generaciones más jóvenes.

Pero las cifras muestran también a las víctimas olvidadas:

46 mujeres mayores de 65 años, cuya situación suele permanecer oculta en entornos familiares o dependencias económicas.

31 menores de 18 años, una cifra especialmente alarmante que evidencia que la violencia machista no entiende de edad.

Más denuncias, más recursos… y un discurso que frena a las víctimas

Para la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de Castellón, Rosa Marco, el fuerte incremento de casos se explica, en parte, por una mayor conciencia social y por la ampliación de recursos en los últimos años. La apertura de los centros mujer rurales de Segorbe y Sant Mateu en 2019 acercó la atención a zonas donde muchas víctimas permanecían aisladas y sin apoyo.

Marco subraya que los casos crecieron con especial intensidad en 2021, 2022 y 2023, llegando a triplicarse en ese periodo. Sin embargo, advierte de un cambio de tendencia reciente:

Los años 2024 y 2025 han registrado una ralentización del aumento. La causa, apunta, estaría relacionada con el discurso negacionista de la violencia de género, que “influye en las mujeres víctimas” y puede frenar la decisión de denunciar.

Una advertencia peligrosa en un contexto donde el silencio puede ser mortal.

Un retroceso puntual que no debe interpretarse como mejora

En el último mes —coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género— las cifras han mostrado una ligera bajada. En octubre se alcanzaron 2.720 casos, por encima de los actuales 2.262. Pero los profesionales piden prudencia: la violencia machista no entiende de calendarios.

El año pasado, los casos repuntaron entre noviembre y diciembre, un periodo en el que el aislamiento, las tensiones familiares y la falta de recursos multiplican el riesgo para muchas mujeres.

Una realidad que exige compromiso: no bajar la guardia

Las estadísticas dibujan un mapa claro:

La violencia de género no solo persiste, sino que se expande en Castellón. La respuesta institucional y social debe adaptarse a una realidad compleja donde conviven mujeres jóvenes, adultas y mayores; mujeres urbanas y rurales; mujeres que confían en el sistema y otras que encuentran cada vez más obstáculos para pedir ayuda.

Las cifras son frías, pero la denuncia es urgente. Cada caso activo en Viogen es una mujer cuya vida puede depender de que la sociedad, las instituciones y la política no aparten la mirada.