Concentración de médicos en defensa de un estatuto propio en Castellón

300 médicos se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital General de Castellón para reclamar un estatuto propio para la profesión médica. Los profesionales portaban pancartas donde podía leerse 'Vocación no es explotación. Somos personas, no héroes', 'El nuevo estatuto es un insulto', 'Sin médicos no hay sanidad' o 'No guardias 24 horas'. Además, han coreado eslóganes como 'Médico agotado, paciente abandonado', 'No es vocación, es explotación', 'Hora trabajada, hora computada'. La protesta, convocada por el Sindicato Médico CESM, coincide con la huelga que estos profesionales de la salud llevan siguiendo a nivel nacional y cuenta con el apoyo del colegio de médicos de Castellón. También se han sumado estudiantes de Medicina de la Universitat Jaume I.

Concentraciones de médicos, de norte a sur de Castellón

Concentraciones de médicos, de norte a sur de Castellón

Concentraciones de médicos, de norte a sur de Castellón / Mediterráneo

