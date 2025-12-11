La Diputación de Castellón garantiza el transporte adaptado para usuarios de diez entidades sociales

La Diputación de Castellón ha aprobado una línea de subvenciones por 150.000 euros destinada a mantener los servicios de transporte adaptado que gestionan diez entidades sociales de la provincia. Este servicio resulta esencial para usuarios con discapacidad, daño cerebral, movilidad reducida o enfermedades neurodegenerativas, que dependen de estos vehículos para acudir a centros de día, terapias o actividades de apoyo.

Un recurso esencial para llegar a los centros y combatir el aislamiento

Las ayudas permitirán cubrir gastos de funcionamiento como nóminas, combustible, seguros, mantenimiento de vehículos o gestión del servicio. Las entidades que recibirán financiación son: Asociación Esclerosis Múltiple, Fundación Síndrome de Down, DACEM Segorbe, Ateneu Castelló, Cocemfe, Aspropace, Ateneu Maestrat, Asociación de Parkinson de Castellón, AFA Castellón y Fundación Alzhéimer Salomé Moliner.

El transporte adaptado se ha consolidado como un apoyo imprescindible en municipios pequeños donde no existen alternativas públicas ni privadas. De hecho, uno de los criterios que se han priorizado es precisamente el servicio a localidades de menos de 5.000 habitantes, donde el riesgo de aislamiento rural y las dificultades de movilidad son mayores.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina (d), y la diputada Marisa Torlá (i). / DIPUTACIÓN

Criterios de concesión y necesidad del servicio

Para asignar las ayudas, la Diputación ha valorado aspectos como el número de usuarios atendidos, los puntos de recogida, la atención directa en domicilio y el impacto del servicio en zonas rurales. Estas rutas permiten que personas con dependencia o movilidad reducida puedan llegar a terapias, centros ocupacionales o programas de atención, evitando situaciones de desigualdad territorial.

Desde el área de Bienestar Social se subraya que reforzar este transporte supone favorecer la inclusión, garantizar el acceso a recursos básicos y apoyar la labor de entidades que trabajan con algunos de los colectivos más vulnerables de la provincia.