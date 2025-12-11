Los economistas de Castellón alertan de la crisis de la vivienda y la atribuyen a la okupación y al miedo al impago

La dificultad para acceder a una vivienda, bien sea en régimen de propiedad o en alquiler, se ha convertido en una de las grandes preocupaciones en Castellón. Precios por las nubes, oferta a la baja... el mercado inmobiliario está cada vez más y más tensionado y los economistas de la Comunitat tienen muy claro dónde está el problema: en el miedo a la okupación y al impago de los alquileres y en la falta de pisos públicos.

La última encuesta Los economistas opinan, presentada este miércoles por el Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana refleja un «consenso abrumador» sobre la gravedad de la crisis de la vivienda. Un dato: que el 86,36% de los economistas coincide en que la falta de pisos asequibles es un freno para la emancipación juvenil y la atracción de talento y achacan el problema principalmente a la escasez de vivienda en alquiler por inseguridad jurídica de los propietarios, lo que hace que se detraigan muchas viviendas del mercado. También consideran que falta inversión pública y que hay un déficit de planificación urbana.

Por detrás de estos tres problemas destacados, señalan también la presión del turismo y la inversión extranjera o la escasez de suelo para edificar debido a las restricciones urbanísticas.

Los economistas, en cambio, no culpan de la situación a factores demográficos como, por ejemplo, la creación de nuevos hogares por parte de la población inmigrante o la reducción del tamaño del hogar medio . «Los compañeros han dado relevancia a los mecanismos de oferta, no es un problema de demanda sino de oferta», destaca Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia, quien ha presentado las conclusiones del informe junto a José Manuel Salvador, decano del Colegio de Economistas de Castellón, y Francisco Menargues, decano presidente del Colegio de Alicante.

Las posibles soluciones

¿Y qué soluciones proponen estos profesionales? Entre las recetas destaca actuar de forma inmediata ante los fenómenos de okupación e inquiokupación, aumentar la inversión pública y aplicar deducciones fiscales tanto a la compra como al alquiler. El informe destaca el «rechazo» de los economistas a establecer límites a las subidas del precio del alquiler.

Más allá del problema de la vivienda, la encuesta de coyuntura pregunta a los economistas por el impacto de la inmigración en la economía valenciana y cómo perciben el balance entre las aportaciones y los costes públicos asociados. Y la conclusión también es clara: predomina la sensación positiva. En concreto, el 13,87% de los profesionales considera que es «claramente positiva» y el 34,88% indica que es «positiva» . Esos datos todavía son más altos en el caso de Castellón, que es la provincia de la Comunitat «más optimista e integradora» y lidera la percepción de que la inmigración aportará muchos más beneficios (51%).