Una encuesta del colegio de médicos de Castellón revela un 97% de apoyo a la huelga

Una encuesta del colegio de médicos de Castellón (Comcas) refleja un respaldo mayoritario a la huelga que la profesión sigue en reivindicación de un estatuto propio y en protesta por el borrador del Ministerio de Sanidad. Así, más del 97% de los encuestados apoya el paro, según fuentes del Comcas, que invitan a participar en las concentraciones de este jueves.

Siete de cada diez hará huelga

De este modo, un 40% de los consultados asegura que la secundará algún día; un 34% todos los días; un 23,53% apoya los paros aunque no se adhiere y solo un 2,35% dice no estar a favor.

Apoyo a las concentraciones

Desde el colegio invitan a todos sus colegiados a sumarse a la concentración que tendrá lugar este jueves a las 11.00 de la mañana a las puertas de los hospitales. El presidente del Comcas, Carlos Vilar, asegura que “debemos movilizarnos en defensa de los derechos de todo el colectivo médico. Reivindicamos unas condiciones laborales dignas que el borrador del Estatuto Marco no contempla y es incluso perjudicial para la profesión médica. Este anteproyecto está poniendo en juego la calidad asistencial”. El doctor Vilar ha insistido en la necesidad de la unidad profesional con el objetivo común de garantizar un sistema sanitario público de calidad que responda a las necesidades de la ciudadanía.

Concentración por el estatuto marco, a las puertas del Hospital General de Castellón el pasado octubre. / Toni Losas

Desde el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos señalan que «lo que está en juego no es solo el reconocimiento profesional, sino la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la seguridad del paciente y la calidad asistencial» y acusan al Ministerio de ignorar las particularidades del ejercicio médico.

Radiografía de la profesión sanitaria

Según el estudio de la demografía médica de la Organización Médica Colegial la provincia de Castellón tiene 3.167 médicos, de los cuales el 55,4% son mujeres. De todos los colegiados, 2.742 están en activo y seis de cada diez trabajan exclusivamente en la pública. En total, alrededor de 2.100 trabajan en la pública.