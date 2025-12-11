La huelga educativa arranca con manifestación en Castellón: "La maestra que protesta también enseña"

Primeras cifras oficiales de la primera jornada de huelga educativa de las programadas para este curso por los sindicatos Stepv, CCOO, UGT y CSIF y la Plataforma per l'Ensenyament Públic, secundada por el Sindicat d'Estudiants y la Federación de Ampas FAMPA Castelló-Penyagolosa. Es la segunda de la presente legislatura.

En una jornada en la que las medidas de presión se concentran durante la mañana, ha habido concentraciones esta mañana, a las 9.30 horas, a las puertas de la dirección territorial de la Conselleria de Educación en la avenida del Mar de la capital, y se han concentrado a las puertas de algunos centros, como en la Vall.

Además, hay convocadas hasta 16 protestas y manifestaciones de norte a sur de la Comunitat, con doblete en las tres capitales de provincia: la primera, a las 12.00 horas, que ha salido de la plaza Las Aulas de Castelló y recorre el centro de la ciudad; y esta tarde, a las 18.00 horas, con el mismo recorrido e inicio y final en la plaza de la Diputación. También en la Vall, en la plaza del Parque.

Manifestación en Castelló. / Erik Pradas

Al paro también se ha sumado al huelga personal no docente y de administración y servicios, que también reclaman mejoras salariales y laborales.

Incidencia dispar

Según los datos ofrecidos por la Conselleria de Educación, la incidencia de la huelga en Castellón es del 13,74% entre los docentes de Infantil a ESO, el más bajo de la Comunitat, con un 17,8% en Alicante y un 18,36% en Valencia. Los sindicatos convocantes elevan esa cifra al 60%, según el portavoz de Stepv, Marc Candela.

Por etapas, en Castellón, según las fuentes autonómicas, los datos van desde el 6,43 de las EPA, el 8,4% de Educación Especial; el 14,8% de Infantil, 14,42 de Primaria, 2,5 en Educación Especial; el 14,63 en ESO y un 6,7% en las restantes.

Desde UGT Castelló, su portavoz, Marisa García, señala urge a la Administración "medidas para garantizar el funcionamiento adecuado de los centros educativos. Exige sustituciones inmediatas de todo el personal, una cobertura de puestos de trabajo más eficiente y la reclasificación profesional con las correspondientes mejoras retributivas para los diferentes colectivos afectados". Desde Csif CSIF denuncian que "tras dieciocho años sin avances retributivos reales, el profesorado arrastra una grave pérdida de poder adquisitivo, un aumento constante de la carga laboral y plantillas insuficientes que afectan directamente a la calidad educativa”.

El paro ha sido desigual según los centros, en Castelló o Sant Mateu, Onda Benicarló o la Vall, con una incidencia desde el 5 al 40% entre el profesorado, con el alumnado en las aulas, según apuntan varios directores de centro.

'RIP a l'educació pública', una pancarta que se repite en las movilizaciones en Castelló. / Erik Pradas

"Abajo las ratios, arriba los salarios"

Entre las consignas, «Abajo las ratios, arriba salarios» o «la maestra luchando también están educando», a las puertas de la Conselleria y en la calle.

En València, los sindicatos, a las puertas del departamento de Campanar, han pedido una reunión con la nueva consellera, Carmen Ortí. La Administración les ha ofrecido un encuentro con el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, pero los sindicatos quieren "sentarnos con Ortí y que escuche nuestras reivindicaciones», han alegado. Y han pedido a la consellera una «negociación real» o seguirán las huelgas desde enero a mayo. Incluso será indefinida.

Lo ha expresado Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), el mayoritario. «La movilización continuará y la huelga podrá ser indefinida si la conselleria no inicia una negociación real para mejorar las condiciones salariales, bajar las ratios, reducir la burocracia y revertir los recortes en plantillas e infraestructuras», ha dicho ante los medios. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, y el equipo de Carmen Ortí, afrontan la primera crisis seria de su mandato.

Cientos de personas, frente a la Dirección Territorial de Castelló. / Mediterraneo

Las reacciones de la oposición

Los partidos políticos se han sumado a la movilización. El PSPV-PSOE de Castelló apoya las reivindicaciones del profesorado en huelga hoy en la Comunitat Valenciana para mostrar el rechazo unánime de la comunidad educativa al desmantelamiento de la educación pública que está llevando a cabo el gobierno del PP y para exigir mayores inversiones. El portavoz de Educación en Les Corts y diputado castellonense, José Luis Lorenz, ha lamentado que el sistema educativo público valenciano haya entrado en un estado de “degradación absoluta” y ha advertido que “los y las docentes no hacen huelga por gusto, hacen huelga porque ya no pueden más”.

Mientras que el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha transmitido el apoyo del partido a la huelga educativa valenciana y ha explicado que “es la segunda que se convoca en lo que llevamos de legislatura, porque el PP, con la complicidad de Vox, está denigrando de forma escandalosa la enseñanza pública durante los tres últimos cursos”. El diputado de Educación de Compromís ha anunciado que “estamos aquí para plantar cara al peor gobierno de la historia valenciana, pero también estamos aquí para plantear propuestas de gobierno porque estamos preparadas para gobernar. Hemos registrado en Les Corts Valencianes una propuesta concreta de incremento salarial al profesorado del 8 %, que debe ser el inicio de futuras negociaciones de un futuro gobierno honesto y progresista para la Generalitat Valenciana”.

Esta tarde, nueva manifestación

Por la tarde también hay convocadas manifestaciones en las tres capitales de provincia. Será a las 18.00 horas, con protestas simultáneas en Castelló (plaça de les Aules), Alicante (desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta la Casa de les Bruixes), y València (desde la plaza de San Agustín hasta la Plaça de la Mare de Deu).