Jorge Gallén, armador de Castellón, sobre los recortes de Europa a la pesca: "Los que legislan no conocen el mar"

Los pescadores de Castellón tienen de nuevo la mirada puesta en Bruselas. Este jueves y el viernes se celebra en la capital europea la cumbre de ministros de Agricultura y Pesca que debe debatir y votar una cuestión fundamental para el sector: los días que las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo, entre ellas las 61 de la provincia, podrán trabajar el año que viene. La propuesta inicial de la Comisión es volver a sacar la tijera y permitir solo 9,7 días de faena, una cifra que podría ampliarse a 130 si el sector lleva a cabo más medidas, como la instalación de puertas voladoras o vedas permanentes en determinadas zonas.

Jorge Gallén es uno de los pescadores de Castellón que está en un sinvivir. Hijo y nieto de marineros, este armador del Grau de 55 años (lleva en la mar desde los 19) asegura que si sale adelante la propuesta de la Comisión va a desaparecer todo el sector. «La pesca dejará de ser viable, va a amarrar toda la flota y eso supondrá también el fin de las cofradías, las lonjas y las pescaderías», advierte.

Al igual que todos los pescadores de Castellón, Gallén asegura no entender cómo se legisla en Europa. «Nada tiene ni pies ni cabeza. Quien hace estas leyes no ha visto el mar más que para tomar el baño», lamenta mientras recuerda que el sector lleva años sufriendo recortes y aplicando medidas que Europa se empeña en considerar insuficientes.

"Todo está preparado para sancionarnos y quitarnos las subvenciones" Jorge Gallén — Armador de Castellón

Si los 9,7 días de esfuerzo pesquero para 2026 supondrán la muerte de la flota de arrastre del Mediterráneo, los 130 comprometen seriamente la viabilidad del sector. «Solo podemos aguantar con un mínimo de 150 días anuales y que las pudiéramos gestionar desde el primer día. No sería una cifra para tirar cohetes, pero con una buena gestión a lo largo de todo el año podríamos ir tirando».

La reducción de las jornadas de faena es el principal problema al que se enfrenta el sector, pero hay muchos más. A partir del próximo 10 de enero cada embarcación estará obligada a registrar en un cuaderno digital y antes de llegar a puerto cada especie que pase de un kilo (hasta ahora la obligación solo era de apuntar las que sobrepasaban el kilo). «Se trata de una medida imposible de cumplir y que supondrá un peligro para la navegación, ya que tendremos que estar todo el rato pendientes del diario electrónico», explica. «Todo está preparado para sancionarnos y quitarnos las subvenciones porque esta medida es completamente inviable», dice.

Un marinero descarga el pescado de una embarcación de arrastre de Castelló. / KMY ROS

Gallén ve también un «despropósito» la imposición de puertas voladoras, un sistema que regula con precisión su altura respecto al fondo marino. «Es una farsa. Yo llevo unas puertas que pesan mucho menos que todas las voladoras y hacen mucho menos daño, pero si se empeñan en que las instalemos lo haremos», admite.

La última palabra la tiene Bruselas y el Gobierno español considera inaceptable la propuesta de recortar los días de pesca. El Ministerio, que admite que la negociación será compleja, critica que la Comisión parte de un base errónea como es que el cálculo para los días de faena tome de referencia la situación de la especie más vulnerable, en este caso la cigala, que no refleja adecuadamente la realidad de las pesquerías mixtas. Es más, en Castellón esta especie apenas representa el 0,4% de las capturas.

El Ministerio defiende que el sector ha cumplido. «El esfuerzo de los cinco años en términos de reducción de días de pesca ha sido tremendamente importante», expuso Luis Planas en la última reunión en Bruselas con sus homólogos europeos.