El ministro Planas sobre el recorte a la pesca que plantea Europa: "La propuesta parece de otro planeta"

En las próximas horas la Comisión Europea votará cuántos días podrán salir a faenar los barcos de arrastre del Mediterráneo, entre ellos los 61 de Castellón, durante el año que viene. La propuesta inicial es reducir el esfuerzo pesquero a tan solo 9,7 días al año, una iniciativa que a juicio del ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, "parece de otro planeta". "Hacerle a alguien una propuesta de nueve días es como enviarlo a casa, y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión", ha declarado a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la Unión Europea que comienza este jueves en Bruselas.

"Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima", ha comentado sobre la negociación de las posibilidades de pesca en el Mediterráneo.

En el encuentro que comienza este jueves, los ministros de la UE deben acordar las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo. En el caso del Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

Tanto en 2025 como en 2026, esa cifra inicial de días de pesca se puede elevar si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar. Sin embargo, y según recoge Efe, el modo de aplicar ese mecanismo de compensación ha cambiado en la propuesta de 2026 frente a lo pactado para este 2025.

Aplicar todas las medidas

Así, lo pactado en 2024 para la pesca de 2025 permitía elegir una serie de medidas de compensación dentro de un catálogo, y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía llegar a una cifra de días de pesca similar a la del 2023. No obstante, en la propuesta para la pesca en 2026 para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas va a ser necesario aplicar todas las medidas propuestas.

Planas ha insistido en el esfuerzo que ha realizado el sector de la pesa en los últimos años. "Hemos hecho mucho esfuerzo y hemos intentado desde el ministerio y las comunidades autónomas facilitar la tarea al sector, pero este esfuerzo no es infinito, y la creatividad no es infinita", comentó. "Todo este esfuerzo tiene que ser recompensado. Por eso estamos luchando por incrementar el número de días", añadió.

El rechazo a la propuesta de Bruselas de recortar de nuevo el esfuerzo pesquero no solo llega del propio sector, la Diputación de Castellón o el Ministerio. Las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO y de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, a través de sus secciones del Sector del Mar, han manifestado su rotundo rechazo a la propuesta. "Esta propuesta, de salir adelante, abocaría al cese total de la actividad de la flota de arrastre española en el Mediterráneo, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo y la supervivencia de comunidades costeras enteras", denuncian.