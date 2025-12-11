¿Por qué hacen hoy huelga los profesores de Castellón?

El profesorado de Castellón, de norte a sur, sale este jueves a la calle en la segunda huelga sectorial educativa en dos cursos de la presente legislatura, la primera del nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, y la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, después de 12 años sin movilizaciones.

Las protestas se prevén multitudinarias, al igual que las de mayo de 2024, con miles de docentes y familias, que se han sumado a la convocatoria de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, en la calle. Pero, ¿por qué hacen huelga? Estas son las exigencias de los sindicatos convocantes, Stepv, CCOO, UGT y CSIF.

Las 10 reivindicaciones

Recuperar el poder adquisitivo. El profesorado valenciano es uno de los peores pagados de todo el Estado, y reivindica “recuperar el poder adquisitivo perdido” por la subida de precios, las pagas extra completas y una cláusula de revisión salarial conforme los incrementos del IPC. “No podemos tolerar ser el territorio peor pagado de todo el Estado”, reivindican.

El profesorado valenciano es uno de los peores pagados de todo el Estado, y reivindica “recuperar el poder adquisitivo perdido” por la subida de precios, las pagas extra completas y una cláusula de revisión salarial conforme los incrementos del IPC. “No podemos tolerar ser el territorio peor pagado de todo el Estado”, reivindican. Rebajar las ratios de alumnado para evitar la sobrecarga de trabajo y “permitir una atención lo más individualizada posible”.

para evitar la sobrecarga de trabajo y “permitir una atención lo más individualizada posible”. Recuperación del profesorado 'recortado' en la no aplicación de la orden de plantillas de 2023, sustituída por un decreto que rebajó a contratación de profesorado que ya había sido firmada por todos los sindicatos. Son, a nivel autonómico, 1.135 profesores de refuerzo este curso.

en la no aplicación de la orden de plantillas de 2023, sustituída por un decreto que rebajó a contratación de profesorado que ya había sido firmada por todos los sindicatos. Son, a nivel autonómico, 1.135 profesores de refuerzo este curso. Recuperar el dinero recortado para la construcción de centros . Los sindicatos denuncian que la Conselleria redujo 121 millones de euros del presupuesto del plan Edificant para la construcción de infraestructuras educativas. “Es inaceptable la dejadez del Consell en la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana”, señalan. Quieren recuperar la inversión en infraestructuras educativas y agilizar la rehabilitación de las pendientes, varias de ellas en Castellón.

. Los sindicatos denuncian que la Conselleria redujo 121 millones de euros del presupuesto del plan Edificant para la construcción de infraestructuras educativas. “Es inaceptable la dejadez del Consell en la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana”, señalan. Quieren recuperar la inversión en infraestructuras educativas y agilizar la rehabilitación de las pendientes, varias de ellas en Castellón. Eliminar la burocracia innecesaria “que desvía la atención del profesorado de la docencia

Protesta de los sindicatos frente a la dirección territorial de Castellón. / Mediterráneo

Ley de libertad educativa . Sustitución de la ley por otra que “potencie y respete el valenciano en la enseñanza”, señalan. Esta misma semana, las familias de la educación pública, aglutinadas en Fampa Castelló-Penyagolosa, lo pedían con "urgencia".

. Sustitución de la ley por otra que “potencie y respete el valenciano en la enseñanza”, señalan. Esta misma semana, las familias de la educación pública, aglutinadas en Fampa Castelló-Penyagolosa, lo pedían con "urgencia". Sustituciones y cobertura de plazas . Los sindicatos exigen “un sistema de cobertura ágil y garantista”.

. Los sindicatos exigen “un sistema de cobertura ágil y garantista”. Reconocimiento profesional . Dignificación de las categorías profesionales de educadores de educación especial e infantil, fisioterapeutas y trabajadores sociales, personal administrativo y ayudantes de cocina, entre otros.

. Dignificación de las categorías profesionales de educadores de educación especial e infantil, fisioterapeutas y trabajadores sociales, personal administrativo y ayudantes de cocina, entre otros. Inclusión real . Los docentes reclaman “espacios dignos, seguros y adaptados para el alumnado con necesidades especiales de atención educativa”.

. Los docentes reclaman “espacios dignos, seguros y adaptados para el alumnado con necesidades especiales de atención educativa”. El pago de la deuda: muchos no han cobrado aún este curso. Stepv estima que son más de 300 profesores afectados, especialmente en Castellón, y piden "soluciones urgentes" a Conselleria en un clima de tensión.

Las protestas: hora y lugar

La jornada de protestas educativas ha comenzado con una concentración en las sede de la delegación territorial de la Conselleria de Educación en la avenida del Mar a las 9:30.El plato fuerte, sin embargo, llegará a las 12.00 de la mañana, con una manifestación que se prevé multitudinaria, que en Castelló saldrá desde la plaza de Les Aules, también en València y Alicante.

Por la tarde también hay convocadas manifestaciones en las tres capitales de provincia. Será a las 18.00 horas, con protestas simultáneas en Castelló (plaça de les aules), Alicante (desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta la Casa de les Bruixes), y València (desde la plaza de San Agustín hasta la Plaça de la Mare de Deu).

Además, habrá concentraciones de profesorado en la Vall d'Uixó, a las 12.00 horas en la plaza del Parque.