Reciplasa cierra el año con nuevas inversiones y cuatro ecomóviles para reforzar el servicio provincial

Reciplasa ha celebrado en el Ayuntamiento de l’Alcora su último Consejo de Administración de 2025, una reunión en la que la entidad reafirmó su apuesta por la sostenibilidad y la modernización del servicio provincial de residuos. Entre los acuerdos destacados, figura la incorporación de cuatro nuevos ecoparques móviles, la aprobación de nuevas inversiones y la presentación del balance anual de gestión.

La entidad también puso en valor el vaciado de 20.990 toneladas de las eras de la planta de Onda, un avance que mejora el estado de las instalaciones en pleno proceso de renovación.

Cuatro nuevos ecoparques móviles para 45 municipios

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la aprobación del expediente para incorporar cuatro ecoparques móviles totalmente equipados, que darán servicio a 45 municipios de la provincia. Actualmente este servicio se presta con un único vehículo.

La operación incluye la compra de los cuatro módulos móviles y de cuatro camiones con sistema Multilift, con una inversión cercana a 1,2 millones de euros, a la que se añadirá el IVA. Con esta ampliación se pretende:

Mejorar la recogida selectiva.

Optimizar rutas.

Multiplicar los puntos de atención directa a los vecinos.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, subrayó que el objetivo es “facilitar al máximo que las personas que viven en cualquiera de los municipios puedan reciclar de forma sencilla y cómoda”. Añadió que “es fundamental reciclar más y mejor para avanzar en el cuidado del entorno y reducir los costes de gestión”.

Modernización de la planta de Onda en 2026

De cara a 2026, Reciplasa continuará con su plan de modernización de la planta de Onda, centrado en:

Reducir el volumen de residuos destinados a vertedero.

Mejorar la eficiencia energética.

Adaptarse a los estándares europeos más exigentes.

Toledo calificó este proceso como “una apuesta decidida por innovar y avanzar hacia un modelo de gestión sostenible, transparente y eficiente”, remarcando el compromiso de la entidad con su código ético y con una gestión responsable del servicio público.

144.432 toneladas tratadas hasta noviembre

En cuanto al balance de gestión, el consejo informó de que en noviembre se trataron 12.506 toneladas, lo que eleva el total a 144.432 toneladas entre enero y final de mes.

Desde el inicio de la actividad en 1998, Reciplasa acumula 4.264.442 toneladas tratadas, consolidando su papel como operador clave en la gestión de residuos urbanos de la provincia.

Durante 2025 también se han realizado más de 400 caracterizaciones de residuos dirigidas a los municipios consorciados. Estos análisis permiten conocer la composición de la basura, mejorar los procesos de tratamiento y orientar futuras campañas de reciclaje.

“El conjunto de actuaciones demuestra nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la calidad de vida de los vecinos”, destacó Toledo, quien defendió una gestión pública moderna y alineada con la economía circular.

Cuentas de 2026: presupuesto estable y canon congelado

La entidad recordó que en el consejo anterior se aprobó por unanimidad la congelación del canon que pagan los ayuntamientos por segundo año consecutivo, así como el presupuesto para 2026, que asciende a 23.191.960,11 euros, un 5% más que en 2025. Según Toledo, son unas cuentas “equilibradas, prudentes y responsables”, que permiten mantener la calidad del servicio sin aumentar la carga económica para los consistorios.

El presupuesto prevé un margen operativo positivo de 487.595 euros y un resultado final tras impuestos de 38.161 euros, confirmando la buena salud financiera de la entidad.

Los ingresos proceden del tratamiento de residuos sólidos urbanos, el impuesto de vertido y la producción fotovoltaica de las instalaciones.