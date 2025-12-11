Sevitrade refuerza su apuesta por Castellón con la incorporación de David Rissech para liderar su nueva terminal logística
Castellón se prepara para ganar peso en el mapa logístico del Mediterráneo con la llegada de Sevitrade, operador con más de tres décadas de trayectoria en el Puerto de Sevilla y referente en el tráfico de graneles. La compañía ha elegido el puerto castellonense para su proyecto más ambicioso: una nueva terminal valorada en unos 31 millones de euros, que contará con dos naves para graneles sólidos, un parque de depósitos para líquidos —como aceites vegetales, melazas o productos químicos— y nuevas conexiones logísticas y ferroviarias. Con una capacidad prevista de 250.000 toneladas anuales, Castellón se convertirá en la nueva base mediterránea de la firma.
Para pilotar este desembarco, Sevitrade ha nombrado a David Rissech como gerente responsable de la puesta en marcha y consolidación de la terminal. Su elección no es casual: Rissech acumula quince años de experiencia en materias primas, logística e inspección industrial, con una trayectoria marcada por la gestión de equipos, la responsabilidad operativa y el desarrollo de servicios técnicos. Tras iniciar su carrera como inspector multiproducto, escaló posiciones en SGS hasta dirigir operaciones, liderar la gobernanza técnica nacional en petróleo, gas y químicos y asumir la gerencia de la delegación de Castellón, además de su papel más reciente como trade sales manager en España.
El perfil de Rissech aporta algo especialmente valioso para Castellón: conocimiento directo del tejido industrial de la provincia y de sus dinámicas portuarias. Su experiencia sobre el terreno y su capacitación directiva encajan con la estrategia de Sevitrade, que busca una implantación sólida, eficiente y con proyección internacional desde el puerto castellonense. La compañía confía en que este liderazgo agilice la integración de su modelo operativo y acelere la consolidación de la nueva terminal.
Con esta apuesta, Sevitrade avanza en su transición de operador regional a actor nacional y sitúa a Castellón en el centro de su crecimiento futuro. La provincia no solo ganará un nuevo polo logístico, sino también un proyecto que aspira a reforzar su competitividad en un mercado cada vez más exigente y diversificado.
