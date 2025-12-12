Navidad: El belén monumental más grande de la provincia ya luce en Castellón

Los castellonenses que pasen estos días por la plaza de las Aulas tendrán que mirar al cielo. Y es que el belén que ha sido inaugurado esta tarde no pasa desapercibido. El Nacimiento, que se instala por primera vez en este enclave, se presenta como un auténtico faro navideño en pleno corazón de Castellón. Hasta ahora, la ciudad no había contado con un Belén de estas dimensiones y características, siendo el más grande de la provincia. Es obra del artista burrianense Vicente Martínez, conocido por su gran talento en el mundo de las fallas y reconocido en el ámbito nacional.

Proporciones sorprendentes

Las proporciones sorprenden. La figura de San José alcanza los 9 metros de altura, mientras que la Virgen María, que aparece sentada, llega a los 5,90 metros. Con un diámetro de 7 metros la escena completa también incluye áreas ornamentadas y un sistema de iluminación especialmente diseñado para resaltar cada detalle de la escultura. Dentro de esa decoración destacan las 135 bolas, representando cada uno de los municipios de la provincia como un abrazo colectivo.

Una creación que no tiene nada que envidiar a la que luce en la ciudad de Alicante, que figura en el libro Guinnes de los récords, con un San José de 17 metros de alto y una Virgen María de 10.

Inauguración del belén monumental de la plaza de las Aulas de Diputación / KMY

Interactivo

La inauguración del nacimiento castellonense ha sido más que un acto. Familias, niños y curiosos se han acercado para ver cómo la luz y el sonido transformaban la plaza en un pequeño escenario navideño. Y ahí está una de las claves de este Belén: no se mira solo, se vive. ‘La Sinfonía del Nacimiento’ convierte al espectador en protagonista. Doce campanas rodean la escena y retan a colaborar, a coordinarse, a tocar juntos una melodía inspirada en un villancico. Cuando suena como debe, la magia ocurre: luces, colores y efectos que arrancan sonrisas y aplausos espontáneos. Es un juego, pero también una excusa para compartir, para romper el hielo y para celebrar la Navidad en comunidad.

Inauguración

El acto inaugural ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha apuntado: «Queremos que este Belén sea el que da sentido a esta institución de la provincia». Junto a la dirigente provincial ha estado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, la alcaldesa, Begoña Carrasco y las reinas de las fiestas de la Magdalena, Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques, que han participado en la cuenta atrás y la activación de la secuencia musical con la que se ha iluminado el monumento y cobrado vida. La tarde inaugural ha continuado con un espectáculo de fuegos artificiales, una chocolatada popular y con la nota musical que ha puesto la Coral Vicent Ripollés, a través de la interpretación de villancicos.

Inauguración del belén monumental / KMY

Un belén itinerante

El Belén monumental está concebido con vocación de futuro. Fabricado con materiales resistentes y preparado para montarse y desmontarse, esta primera instalación marca el inicio de un proyecto que permitirá que, a partir del próximo año, viaje por distintos puntos de la provincia, llevando consigo esa misma escena que ahora sorprende en la capital.

Hasta el 6 de enero

Hasta el 6 de enero, el Belén permanecerá en la plaza de las Aulas, esperando miradas curiosas y pasos lentos. No es solo una escultura gigante. Es una primera vez cargada de simbolismo, un nuevo referente para la Navidad en Castellón y una pausa luminosa en mitad del invierno que recuerda que la tradición también puede crecer sin perder su esencia