Castellón estrena nueva directora territorial de Sanitat

La doctora Eva Suárez, con experiencia en Atención Primaria y expresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, sustituye a José Ramón Negre al frente de la dirección territorial

WhatsApp Image 2025 12 12 at 13.04.49

Ramón Pérez

Castellón

La doctora Eva Suárez, especialista en Pediatría y natural de Burriana, es la nueva directora territorial de la Conselleria de Sanidad en Castellón, tomando el relevo del doctor José Ramón Negre.

La Conselleria de Sanitat agradece a Negre su trabajo, dedicación y compromiso durante los últimos años como director territorial en Castellón y apunta que el cambio tiene el objetivo impulsar las mejoras sanitarias de la provincia, entre las que se encuentra la construcción del nuevo Hospital General.

Desde Sanitat subrayan la excelente trayectoria profesional y laboral de Suárez como pediatra de Atención Primaria y tras más de dos años al frente de la Dirección General de Atención Primaria de la Conselleria de Sanitat. "Su trabajo ha contribuido a volver a poner en valor la atención primaria como vía para mejorar la salud de toda la ciudadanía, orientar el sistema hacia una actitud más proactiva a través de la prevención, la promoción y la atención comunitaria y el impulso para la redacción y coordinación del nuevo Decreto de Atención Primaria, próximo a su aprobación", han señalado.

Currículo

Eva Suárez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y cuenta con la especialidad de Pediatría, dedicando buena parte de su faceta laboral a la consulta pediátrica de Atención Primaria, primero en el centro de salud de Almassora y después en el CSI Burriana II. En 2022 se convirtió en la primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Castellón y ha sido también presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Fue nombrada directora general de la Conselleria de Sanidad en julio de 2023.

Eva Suárez aprovechará su experiencia en Atención Primaria y Pediatría para impulsar el área sanitaria castellonense.

Eva Suárez aprovechará su experiencia en Atención Primaria y Pediatría para impulsar el área sanitaria castellonense. / SAN.GVA

Competencias

Ahora, tras su designación como directora territorial, se ocupará, entre otras funciones, de la coordinación de servicios y unidades administrativas, inspección y ordenación sanitaria, prestaciones, materias sancionadoras y otros asuntos de gestión propios de esta dirección territorial, además de las relaciones institucionales con entidades, asociaciones y el resto de agentes sociosanitarios.

Retos pendientes

Otro de los pilares fundamentales de la gestión territorial es el impulso y seguimiento de los proyectos sanitarios y asistenciales en los que está inmersa la provincia de Castellón. En este sentido, cabe destacar los numerosos proyectos de infraestructuras que se encuentran en marcha como el nuevo Hospital General, la ampliación del Hospital de la Plana y la construcción de nuevos centros de salud como el de Vinaròs o la reforma y ampliación de muchos otros como Almassora, Torreblanca o l’Alcora.

TEMAS

