23.000 trabajadores de Castellón esperan novedades de sus convenios laborales

Los empleados de las empresas dedicadas a la fabricación de productos cerámicos de Castellón ya conocen el preacuerdo alcanzado para el próximo convenio colectivo, que tendrá una duración de tres años y establece una subida salarial acumulada del 8%, además de una reducción de la jornada anual de ocho horas en 2026 y otras ocho horas en 2028. Es uno de los sectores que reúne a más trabajadores en la provincia, con unas 20.000 personas, pero hay otros que están a la vuelta de la esquina y que afectan a unos 23.000 asalariados más.

El más numeroso es el del metal. Hace tres años se alcanzó un acuerdo in extremis entre patronales y sindicatos, a punto de iniciarse una jornada de huelga. Concluido el periodo de vigencia, ya hay fecha para iniciar las negociaciones. Javier Ferreres, de la federación de industria de UGT en Castellón, menciona que la constitución de la mesa negociadora "está agendada el 23 de enero". A partir de ese momento se marcará el calendario de las reuniones.

El reto del metal y el mapa de actividades

El convenio aún vigente fue firmado en verano de 2023, con una subida del 4% para ese año y un 3% para los siguientes, con la inclusión de una revisión de hasta un punto adicional en función del IPC. En ese momento eran unos 15.000 los trabajadores incluidos en este acuerdo. Engloba actividades variadas, como la maquinaria y los bienes de equipo para la cerámica, con unos 1.600 empleados. "También se incluyen otros negocios como las empresas de estructuras metálicas, la firma Baux de Segorbe, dedicada al aluminio; e incluso a fontaneros, talleres de vehículos, compañías de electricidad e instalación de telefonía", menciona Ferreres. Son sectores con numerosas compañías, muchas de ellas pequeñas y repartidas por una gran cantidad de localidades, por lo que las partes consultadas coinciden en la dificultad de hacer un cálculo más preciso.

Por otro lado, están a la espera de conocer novedades los trabajadores del transporte. El de viajeros incluye a unas 1.500 personas. Víctor García, de CCOO, detalla que el 1 de diciembre "se constituyó la mesa negociadora, y se espera una nueva reunión el 17 de diciembre". Más numeroso es el colectivo de los transportistas de mercancías por carretera. El presidente de la patronal provincial del sector, Carmelo Martínez, explica que abarca "unos 6.000 o 7.000 trabajadores", y que está previsto que la constitución de la mesa se haga "tras pasar las fiestas de Navidad". Víctor García apunta que podría ser "en las dos primeras semanas de 2026".

Negociaciones pendientes en transporte y otros sectores

En mayo se hizo un convenio de solo un año de vigencia, con un aumento salarial del 3,5%, además de una mejora del 2% en dietas. Fue un pacto transitorio, porque en aquel momento se estaba a la espera de una posible rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Tras fracasar la propuesta del Gobierno en el Congreso, la nueva negociación no tendrá este condicionante.

Este año ya se firmó —y está en vigor— el convenio de la hostelería, el que más personas emplea en la provincia, con unas 25.000, y que se renovará al final de 2028.

En cuanto a los trabajadores de los esmaltes para la cerámica, cuentan con unos 4.000 empleados dentro de las firmas de la patronal provincial, Anffecc. El último año de su convenio será el 2026, por lo que en 2027 habrá cambios. Su acuerdo forma parte del sector nacional de industrias químicas, que también abarca a otras empresas de la provincia. Su mejora salarial fue del 3% para cada uno de los años de vigencia, con una subida acumulada del 9% para todo este periodo.