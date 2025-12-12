Llega el mal tiempo: La borrasca Emilia amenaza el fin de semana en Castellón

La borrasca Emilia, catalogada como de gran impacto, ya está formada y afectará este fin de semana a la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en Valencia y Alicante, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos que llegan incluso a ser de alerta naranja por lluvias que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de Castellón, por el momento no hay avisos meteorológicos activados, aunque la previsión apunta a un fin de semana marcado por la inestabilidad, con una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente durante el domingo.

Lluvias en Castellón, sobre todo el domingo

Según los modelos de Aemet, el sábado presenta probabilidades casi seguras de precipitaciones en el interior, mientras que el domingo el riesgo aumenta de forma generalizada, con porcentajes elevados de precipitación en buena parte de la provincia, tanto en el litoral como en el interior.

Probabilidad de precipitaciones durante el sábado en Castellón / AEMET

Aunque no se esperan, de momento, episodios tan intensos como en las provincias vecinas, los servicios meteorológicos recomiendan seguir con atención las actualizaciones oficiales, ya que la evolución de este tipo de fenómenos en esta época del año puede cambiar con rapidez conforme se ajustan los modelos de predicción.

Probabilidad de lluvia durante el domingo en Castellón / AEMET

Llamamiento a la prudencia

Desde Aemet y los organismos de emergencia se insiste en la importancia de consultar la previsión actualizada, especialmente de cara a actividades al aire libre o desplazamientos durante el fin de semana, ante un escenario meteorológico que podría ir modificándose en las próximas horas.

La previsión meteorológica por muncipios