Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias

Castellón estará este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (GVA 112) a través de sus canales oficiales.

El aviso se enmarca en un episodio de inestabilidad meteorológica derivado de la llegada de la Borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones localmente intensas y tormentas, por lo que se recomienda precaución.

Desde Emergencias recuerdan la importancia de seguir la evolución de la situación meteorológica, evitar zonas inundables, no atravesar ramblas o barrancos y atender siempre las indicaciones de los servicios oficiales mientras permanezca activa la alerta.

La Generalitat insiste en consultar las actualizaciones de Aemet y GVA 112, ya que la evolución de este tipo de episodios puede variar conforme avanzan las horas.

¿Hasta cuándo lloverá?

La previsión indica que las lluvias que podrían prolongarse hasta el miércoles. El origen de este episodio se sitúa en la borrasca Emilia, localizada en el norte de África, que favorecerá la entrada de vientos de levante y gregal.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones afectarán principalmente al sur de la provincia de Valencia y al norte de Alicante. En el resto del territorio autonómico, incluida Castellón, las lluvias serán más débiles y dispersas.

El domingo se espera un aumento de la inestabilidad, con lluvias más generalizadas que avanzarán de sur a norte. De cara al lunes, las precipitaciones podrían ser localmente intensas.

La previsión por municipios